کارخانه تولید ظروف یکبار مصرف گیاهی در شیراز افتتاح می شود/ برگزاری طرح مطلع مهر

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیرعامل شرکت بهبود زیست پارس از افتتاح کارخانه تولید ظروف یکبار مصرف گیاهی در دهه مبارک فجر امسال خبرداد و گفت: این واحد صنعتی با ظرفیت تولید سالانه دو هزار و 700 تن ظروف یکبار مصرف گیاهی