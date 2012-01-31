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۱۱ بهمن ۱۳۹۰، ۱۷:۱۵

اخبار کوتاه فارس/

کارخانه تولید ظروف یکبار مصرف گیاهی در شیراز افتتاح می شود/ برگزاری طرح مطلع مهر

کارخانه تولید ظروف یکبار مصرف گیاهی در شیراز افتتاح می شود/ برگزاری طرح مطلع مهر

شیراز - خبرگزاری مهر: بهره برداری از بزرگترین واحد صنعتی تولید ظروف یکبار مصرف گیاهی جنوب کشور در شیراز، تصویب چندین طرح فرهنگی با اعتباری بالغ بر 62 میلیارد ریال و ... از جمله اخبار کوتاه استان فارس است.

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیرعامل شرکت بهبود زیست پارس از افتتاح کارخانه تولید ظروف یکبار مصرف گیاهی در دهه مبارک فجر امسال خبرداد و گفت: این واحد صنعتی با ظرفیت تولید سالانه دو هزار و 700 تن ظروف یکبار مصرف گیاهی

کد مطلب 1522028

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