به گزارش خبرگزاری مهر، مدیرعامل شرکت بهبود زیست پارس از افتتاح کارخانه تولید ظروف یکبار مصرف گیاهی در دهه مبارک فجر امسال خبرداد و گفت: این واحد صنعتی با ظرفیت تولید سالانه دو هزار و 700 تن ظروف یکبار مصرف گیاهی
اخبار کوتاه فارس/
کارخانه تولید ظروف یکبار مصرف گیاهی در شیراز افتتاح می شود/ برگزاری طرح مطلع مهر
شیراز - خبرگزاری مهر: بهره برداری از بزرگترین واحد صنعتی تولید ظروف یکبار مصرف گیاهی جنوب کشور در شیراز، تصویب چندین طرح فرهنگی با اعتباری بالغ بر 62 میلیارد ریال و ... از جمله اخبار کوتاه استان فارس است.
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