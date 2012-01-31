به گزارش خبرگزاری مهر، سردار احمد سوداگر در جلسه هم اندیشی با استادان درس مبانی دفاع مقدس که با حضور دکتر احمد علی اسدپور سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس، سرهنگ محمد دهقانی رئیس بنیاد نشر و حفظ آثار انقلاب اسلامی در هرمزگان، استادان و معاونین آموزشی دانشگاه های استان هرمزگان برگزار شد با اشاره به جنگ تحمیلی علیه ایران اسلامی گفت: دفاع مقدس علاوه بر ایدئولوژی و پایه های اسلامی خاص خود، بر خلاف قاعده و سبقه نظامی گری و مدیریت بی چون و چرای جنگی در تمام دنیا، بر مبنای مدیریت اقناعی برنامه ریزی شد و رزمندگان با شناخت و مدیریت اقناعی به دفاع از وطن و مرزو بوم خود شتافتند.

وی با تاکید بر اینکه ارزشهای دفاع مقدس باید به خوبی به نسل آینده منتقل شود هدف از قرار دادن درس آشنایی با مبانی فرهنگ دفاع مقدس را در دانشگاه ها از بین بردن دیوار فولادی بین نسل گذشته و حال بیان کرد و گفت: رزمندگان، ایثارگران، شهدا برای دفاع از شرف و ناموس این آب وخاک جان خود را در طبق اخلاص گذاردن تا فرهنگ ایثار و شهادت را در جامعه نهادینه سازند و این میراث ماندگار باید بدون هیچ تغییر و تحریفی با همین کیفیت به نسل آینده منتقل شود.

رئیس پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس با انتقاد از عدم توسعه و ترویج فرهنگ دفاع مقدس در آموزش عالی کشور گفت: چرا باید آموزش عالی کشور و نسل جوان ما با بزرگترین افتخارات این انقلاب یعنی دفاع مقدس بیگانه باشد و نسل آینده از فداکاری، جانبازی و هزاران بالندگی، افتخار و مفاهیم ارزشی فاصله گرفته باشد.

سردار سوداگر ایجاد شکل کاربردی و آموزشی دفاع مقدس را در مراکز دانشگاهی خواستار شد و افزود: احیا و توسعه فرهنگ دفاعی در جامعه اگر نهادینه شود تمام ملت می توانند به رزمنده تمام عیار برای دفاع از کشور تبدیل شوند.

وی برقراری ارتباط بین نظام آموزشی عالی و نظام دفاعی را مهم ارزیابی کرد و افزود: جنگ و دفاع منهای همه علوم از قبیل تاریخ، جغرافیا، روانشناسی و... به منزله شکست و تسلیم شدن در مقابل دشمن است.

سوداگر کم کردن فاصله بین نسل دفاع مقدس و نسل حاضر را از مهمترین اهداف پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس خواند و گفت: برای از بین بردن این فاصله ها باید فرهنگ دفاع مقدس را در دانشگاه ها توسعه دهیم و فرهنگ دفاع از آب و خاک خود را نیز به فن آوری های روز دنیا که از دانشگاه ها نشات می گیرد مجهز سازیم.

در ابتدای این مراسم دکتر احمد علی اسدپور سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی و سرهنگ دهقانی، رئیس بنیاد نشر و حفظ ارزشهای دفاع مقدس در استان هرمزگان گزارشی از نحوه و چگونگی برگزاری کلاسهای دفاع مقدس در دانشگاه های استان بیان کردند.