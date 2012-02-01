سیدمحمدرضا رضازاده در گفتگو با مهر از احتمال افزایش سرمایه گذاران خارجی در پروژه های سدسازی کشور خبر داد و گفت: در حال حاضر برخی از کشورها برای حضور در طرح های سدسازی در دست ساخت کشور مذاکراتی را انجام داده اند.

رئیس هیئت مدیره شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران، با اشاره به اینکه تاکنون حضور کشور چین در پروژه مربوط به سد رودبار لرستان نهایی شده است، اظهار داشت: در این پروژه، کار با سرمایه گذاری مشترک ایرانی - چینی دنبال خواهد شد.

این مقام مسئول در وزارت نیرو با تاکید بر اینکه حضور کشورهای دیگر هم در طرح های مختلف سدسازی کشور دور از انتظار نیست، افزود: در سد چم شیر هم که میزان سرمایه گذاری آن 280 میلیون یورو است به دنبال استفاده از خط اعتباری کشور چین هستیم.

وی خاطر نشان کرد: البته تاکنون برخی زیرساخت های لازم در این پروژه از طریق پیمانکار ایرانی در دست انجام است. در این بخش به صورت کلی به دنبال استفاده از منابع متنوعی هستیم تا بتوانیم اعتبارات لازم برای اجرای پروژه ها را فراهم کنیم.

رضازاده ضمن اشاره به اینکه لازم است تا در طرح های مختلف از منابع داخلی و خارجی استفاده شود، گفت: میزان سرمایه گذاری در سد و نیروگاه گتوند 2 هزار میلیارد تومان است. (مرحله دوم آبگیری این سد در پنج شنبه هفته جاری انجام خواهد شد).

مشاور وزیر نیرو، تصریح کرد: همچنین در سد کارون 4 نیز 1200 میلیارد تومان سرمایه گذاری صورت گرفته است و میزان سرمایه گذاری انجام شده برای سد کارون 3 نیز 850 میلیارد تومان است.

رئیس هیئت مدیره شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران، اظهار داشت: برای اجرای سد سیمره نیز به صورت کلی 700 میلیارد تومان سرمایه گذاری انجام شد و میزان سرمایه گذاری صورت گرفته در سد تلمبه ذخیره ای سیاه بیشه نیز 750 میلیارد تومان است.