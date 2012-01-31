به گزارش خبرنگار مهر، برگزیدگان سومین جشنواره فصلی مطبوعات و خبرگزاری‌ها بعدازظهر امروز سه شنبه 11 بهمن طی مراسمی با حضور معاون امور مطبوعاتی و اطلاع رسانی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در سرای روزنامه‌نگاران ایران معرفی شدند.

بر اساس این گزارش در بخش مطبوعات، قسمت گفتگو به ترتیب آثار زیر به عنوان برگزیده معرفی شدند:

رتبه اول: حسن فرامزی از روزنامه جوان برای اثر تحلیل جامعه شناختی غلبه خودمحوری بر دیگرخواهی

رتبه دوم: اصغر زارع کهنوجی از روزنامه شرق برای اثر نسبت اخلاق و حقوق

رتبه سوم: محمد صادق شایسته از روزنامه هفت صبح و برای اثر «من باندباز نیستم، اما تیم دارم».

برگزیدگان بخش گزارش خبری نیز بدین شرح معرفی شدند:

رتبه اول: فرید غدیری و بهشاد بهرامی از روزنامه دنیای اقتصاد برای گزارش «خط کشی جدید برای پایتخت»

رتبه دوم: مرجان اسلامی فر از روزنامه ایران برای گزارش «خدماتی که پس از فروش از یاد می‌رود»

رتبه سوم: گروه فرهنگ و هنر روزنامه ابتکار برای گزارش «آکادمی، راه جدید ستاره شدن».

برگزیدگان بخش گزارش نیز عبارتند از:

رتبه اول: مهری حقانی از روزنامه فرهیختگان با گزارش «پروازهای فراموش نشدنی»

رتبه دوم: علیرضا حسنیه از روزنامه رسالت با گزارش «روزهای رویایی تبلت‌ها»

رتبه سوم: فریده عباسی از روزنامه اطلاعات با اثر «مکالمه اصل فراموش شدن در آموزش زبان انگلیسی در ایران».

در بخش سرمقاله نیز این نتایج اعلام شد:

رتبه اول: مصیب نعیمی از روزنامه ایران با مقاله «همه مسئولیم»

رتبه دوم: عزیز شاه محمدی از روزنامه همشهری با سرمقاله «منطقه سیاست خاورمیانه‌ای اردوغان»

رتبه سوم: مسیح مهاجری از روزنامه جمهوری اسلامی با سرمقاله «بازگشت به عزاداری سنتی».

اما در بخش مقاله این افراد به عنوان برگزیده معرفی شدند:

رتبه اول: میثم‌هاشمی خانی و جواد صالحی اصفهانی از روزنامه دنیای اقتصاد با مقاله «راهکارهای قابل تامل برای کنترل بیماری»

رتبه دوم: محسن سلیم از روزنامه خراسان با مقاله «نگاهی به تاریخ روابط ایران و انگلیس»

رتبه سوم: اکبر ثبوت از روزنامه ملت ما با مقاله «خواجه فرزانگان، حکومت‌ها و عالمان».

در بخش تیتر نیز افراد زیر به عنوان منتخبان هیأت داوری معرفی شدند:

رتبه اول: روزنامه تهران امروز با تیتر «کارت رویانیان در 90 سوخت»

رتبه دوم: روزنامه سیاست روز با تیتر «واردات برنج قد کشید»

رتبه سوم: روزنامه جام جم با تیتر «قانون جمع‌آوری قلیان دود شد».

بخش عکس رتبه اول نداشت. رتبه دوم این بخش اما به محمد خوش نشین از روزنامه جام جم و رتبه سوم به پیام پارسایی از روزنامه ایران ورزشی رسید.

در بخش صفحه آرایی، رتبه اول به روزنامه استقلال جوان در تاریخ 17 آذر 1390، رتبه دوم به روزنامه گسترش صنعت در تاریخ 24 مهر 1390 و رتبه سوم روزنامه بانی فیلم در تاریخ 3 آبان 1390 رسید.

بخش کاریکاتور نیز رتبه اول نداشت. جایزه رتبه دوم اما به حمید صوفی از روزنامه همشهری و جایزه رتبه سوم به ساسان خادم از روزنامه هفت صبح داده شد.

برگزیدگان بخش نقد نیز بدین شرح معرفی و تقدیر شدند:

رتبه اول: میرعماد اشرفی از روزنامه رسالت با نقد «بیکن در مظان بی دینی»

رتبه دوم: احمد میراحسان از روزنامه شرق با نقد «تصویر نما با نماهای دیگر»

رتبه سوم: سعید مستغاثی از روزنامه کیهان با نقد «سیاه نمایی خانواده در جامعه ایرانی».

بخش خبرگزاری‌ها

در بخش گزارش خبری، رتبه اول به خبرگزاری ایرنا در تاریخ 19 آذر 1390 رسید. این خبرگزاری با گزارش «شکار پرنده جاسوس، موفقیت ایران» جایزه اول را مال خود کرد. رتبه دوم اما به خبرگزاری مهر رسید که روز 22 آبان ماه گزارش «تخت جمشید ترک خورد» را منتشر کرده بود. رتبه سوم نیز به ایسنا در تاریخ 19 آذر 90 رسید که گزارش «رادیو - تصویری» را کار کرده بود.

در بخش خبر نیز رتبه اول به خبرگزاری موج رسید. این خبرگزاری در تاریخ 8 آبان 90 خبری با تیتر «بازار ارز با گمانه پیش می‌رود» کار کرده بود. رتبه دوم از آن خبرگزاری فارس شد که در تاریخ 2 آبان 90 «تناقض آمار هوای سالم در پایتخت» را تیتر کرده بود. رتبه سوم هم به خبرگزاری تقریب در تاریخ 29 آبان 90 و خبر این خبرگزاری با تیتر «افتتاح فیس بوک اسلامی در ترکیه» رسید.

در بخش عکس خبرگزاری‌ها نیز رتبه اول به احمد معینی از ایرنا، رتبه دوم به امیر خسروشاهی از ایسنا و رتبه سوم به مهدی شاه محمدی از خبرگزاری شبستان رسید.