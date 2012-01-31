به گزارش خبرنگار مهر، مراسم اختتامیه سومین جشنواره فصلی مطبوعات و خبرگزاری‌ها بعدازظهر امروز سه‌شنبه 11 بهمن با حضور معاون مطبوعاتی وزیر ارشاد و جمعی از اهالی مطبوعات و رسانه در سرای روزنامه‌نگاران ایران برگزار شد.

در این برنامه محمدجعفر محمدزاده، معاون مطبوعاتی وزیر ارشاد با گرامیداشت ایام دهه فجر به تاثیر جشنواره فصلی مطبوعات در ارتقای کیفی آثار رسانه‌ها اشاره کرد و گفت: دوره سوم این جشنواره بالنده‌تر و شکوفاتر از دو دوره قبلی برگزار شده و ما در هر دوره یک گام به جلو برداشته‌ایم.

وی از برگزاری جشنواره جشنواره‌ها در سال آینده خبر داد و گفت: در حال طراحی برنامه‌ای به همین منظور هستیم و مذاکرات اولیه و جلسات کارشناسی آن انجام شده است.

محمدزاده همچنین سه کتاب منتشر شده توسط دبیرخانه جشنواره فصلی مطبوعات و خبرگزاری‌ها را که شامل آثار برگزیده هر دوره است، گنجینه‌ای برای دانشگاه‌های روزنامه‌نگاری کشور توصیف کرد و گفت: این آثار آرشیوی است از کارنامه هر فصل مطبوعات و خبرگزاری‌ها.

معاون مطبوعاتی وزیر ارشاد همچنین با تقدیر از دست اندرکاران برگزاری این جشنواره و نیز داوران آن تاکید کرد: همکاران ما در این رویداد هر روز صبح در محلی کوچک در سرای روزنامه‌نگاران ایران آثار مطبوعات و خبرگزاری‌ها را بررسی می‌کنند و مباحثی جدی برای انتخاب آثار در می‌گیرد.

محمدزاده با اشاره به روند رو به رشد صدور مجوز نشریات طی دوره مسئولیتش گفت: در یک سال گذشته مجوز 850 نشریه صادر شده که این با هیچ دوره‌ای و حتی مقطعی 4 ساله قابل قیاس نیست.

وی این توسعه کمی را گامی در جهت توسعه کیفی مطبوعات توصیف کرد و یادآور شد: باید 100 روزنامه در کشور وجود داشته باشد تا از میان آنها 10 روزنامه به بلوغ برسد این وضعیت باید در مورد خبرگزاری‌ها و پایگاه‌های اطلاع رسانی هم برقرار باشد.

رئیس نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری‌ها همچنین با اشاره به بازدید یک میلیون و 50 هزار نفر از دوره هجدهم این نمایشگاه در آبان ماه امسال ابراز امیدواری کرد، با برنامه‌ریزی‌های معاونت متبوعش این میزان در نمایشگاه سال آینده به چندین میلیون نفر برسد.

معاون مطبوعاتی وزیر ارشاد حساسیت مطبوعات به رویدادهای رسانه‌ای کشور را مورد تاکید قرار کرد و یادآور شد: اگر مطبوعات نسبت به اتفاقات حوزه خود مثل جشنواره مطبوعات و یا نمایشگاه مطبوعات بی‌تفاوت باشند، نمی‌توان وضعیت خوبی را متصور بود.

محمدزاده گفت: نشریه خوب نشریه‌ای است که اگر یک روز روی دکه نیامد، مخاطبشانش سراغ آن را بگیرند.

معاون امور مطبوعاتی و اطلاع رسانی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی همچنین با اشاره به نوسانات اخیر ارزی به تاثیر آن بر مطبوعات کشور اشاره کرد و گفت: یکی از قربانیان مسائلی که در بازار ارز به وجود می‌آید، مطبوعات هستند. به هر حال تهیه کاغذی که وارداتی است، برای ما دشوار است.

محمدزاده همچنین از تلاش‌های معاونت متبوعش برای پرداخت به موقع یارانه مطبوعات خبر داد و گفت: من هم می‌دانم که یارانه‌ای که دولت دارد پرداخت می‌کند با توجه به این تعداد زیاد نشریه، رقم قابل توجهی نیست. ضمن اینکه یارانه‌ها کمتر شده و بیشتر نشده است.

وی ادامه داد: باید در پرداخت یارانه بین نشریه‌ای که به عنوان مثال سرویس عکس دارد و نشریه‌ای را که عکس را از اینترنت کپی می‌کند و در صفحات خود استفاده می‌کند، تفاوت قائل شد.

وی همچنین از جدی نگرفتن جایگاه سرمقاله در روزنامه‌های کشور گلایه کرد و گفت: سرمقاله جان و روح یک روزنامه است و اگر آن را از روزنامه بگیریم، دیگر چیزی ندارد و مجبور می‌شود دیدگاه خودش را که باید در سرمقاله منعکس کند، به صفحات خبری، فرهنگی و حتی حوادث خود ببرد.

معاون مطبوعاتی وزیر ارشاد همچنین با بیان اینکه معیار پرداخت یارانه مطبوعات مجموعه‌ای از شاخص‌های کمّی و کیفی است از برنامه این معاونت برای شفاف‌سازی این شاخص‌ها خبر داد.

محمدزاده سپس با ذکر مثالی درباره نشریه‌ای که خواستار دریافت یارانه بیش از حد نیاز خود شده بود، گفت: مدیران یکی از روزنامه‌ها اعلام کرده بود که باید بر اساس تیراژ به ما یارانه بدهید. من بارها گفته‌ام که تیراژ برای ما ملاک نیست؛ چون هنوز رقم دقیق آن مشخص نیست.

وی ادامه داد: من به او گفتم که تیراژ شما چقدر است، اما اعلام نمی‌کرد و ما هم دیدیم که این روزنامه اصلا روی دکه نمی‌آید و در هیچ جا سراغی از آن نیست. به همین خاطر به مسئولان این حوزه گفتم بروید از چاپخانه درباره تیراژ دقیق آن کسب اطلاع کنید.

معاون مطبوعاتی وزیر ارشاد اضافه کرد: وقتی که دوستان من به چاپخانه رفتند متوجه شدند که فقط 500 نسخه از این روزنامه چاپ شده است و من بعداً متوجه شدم که با این وضعیت یارانه‌ای که این روزنامه گرفته برای 40 ماهش کافی بوده است!

محمدزاده گفت: من به دوستانم گفتم که با مدیر این روزنامه درباره وضعیت یارانه‌اش مذاکره کنند و حتما او را درباره زیاد بودن یارانه‌ای که گرفته قانع سازند.

وی تاکید کرد: البته رویه پرداخت یارانه که 20 یا 30 سال به یک منوال بوده طی یک یا دو سال اصلاح نمی‌شود و باید بیشتر از اینها هزینه و وقت صرف کنیم.

در این برنامه همچنین سیدمحمود دعایی مدیر مسئول روزنامه اطلاعات به ایراد سخن پرداخت.

وی با نقل خاطره‌ای از یکی از کارکنان مرحوم روزنامه اطلاعات گفت: در آن سال‌ها حروف‌چینی سنتی بود و بعد از گازت‌ها تازه به حروفچینی لاینو تایپ رسیده بود و در آن حروف را با سرب مذابی که کنارش بود، می‌چیدند و کلمات را می‌نگاشتند.

دعایی ادامه داد: این فضا سمی بود و باید افراد شاغل در این محیط شیر میل می‌کردند. حروفچینی روزنامه اطلاعات هم طبقه سوم ساختمان سابق آن در خیابان خیام بود. یک روز به این قسمت رفتم و دیدم هیچ کس به جز یک نفر که تنها یک شلوار پایش بود، مشغول حروفچینی است. از او پرسیدم چرا اینجا اینطوری است؟ سرپرست بخش کجاست؟

مدیر مسئول روزنامه اطلاعات ادامه داد: او به من گفت دوستان اعتصاب کرده‌اند، اما من گفتم اگر من هم کارم را انجام ندهم روزنامه می‌خوابد، ولی چون شما دوست امام هستید و من هم امام را دوست دارم آمده‌ام اینجا و مشغول کار هستم.

دعایی اضافه کرد: آن فرد مرحوم صمد قائد بود که جمعه گذشته از دنیا رفت. او بعد از اینکه بازنشست شد تا مدتی پیش مسئول انبار حروفچینی‌ها بود.

دعایی با اشاره به کسوت روحانی خود ادامه داد: من در عمرم کمتر از 10 مرتبه نماز میت خوانده‌ام و نماز کسانی مانند مرحوم پولادوند، طاهره صفارزاده و موذن زاده اردبیلی را خوانده‌ام، اما بر خودم فرض دیدم که شنبه گذشته به منزل مرحوم صمد قائد بروم و او را تا یکی از قبرستان‌های اطراف تهران حوالی ملارد تشییع کنم و زیر جنازه‌اش به او عرض ارادت کنم و بر جنازه او نماز گزاردم.

وی سخنان خود را با طلب مغفرت برای این کارگر فقید حرفه حروفچینی و عرصه مطبوعات به پایان برد.