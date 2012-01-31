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۱۱ بهمن ۱۳۹۰، ۱۵:۴۶

تهران نمایشگاهی از وقایع انقلاب اسلامی

مدیرعامل این سازمان زیباسازی شهر تهران گفت: تهران به نمایشگاهی از وقایع و اتفاقات پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی و مرور خاطرات آن ایام بدل می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر ،سید محمد جواد شوشتری با بیان اینکه علاوه بر تبلیغات محیطی جشن‌های پیروزی انقلاب، امسال فضای بصری شهر نیز روایت‌گر تاریخ انقلاب اسلامی خواهد بود، گفت: مهم‌ترین کارکرد سازمان زیباسازی در این زمینه تصویرسازی وقایع انقلاب از طریق طراحی نمادهای حجمی موقت در نقاط پر تردد و همچنین نمایش عکس‌های انقلاب با عنوان «خاطرات انقلاب» از زمان شکل‌گیری این نهضت تا ورود حضرت امام( ره) و پیروزی انقلاب در مسیرهای راهپیمایی است.

مدیرعامل سازمان زیباسازی شهر تهران با اشاره به اینکه هدف ما انتقال پیام،‌ تجربه و زحماتی که برای پیروزی انقلاب اسلامی کشیده شده، ‌به نسل امروز است، گفت: در این انثقال پیام به نسل امروز سعی شده تا متناسب با فضای روز جامعه از امکان طراحی و فضاسازی بصری در شهر استفاده کنیم.

شوشتری با برشمردن مهم‌ترین اقدامات انجام شده، ‌گفت: طراحی و اجرای 10 سازه موقت لاله و 22 بهمن، طراحی و اجرای 10 اثر حجمی با عنوان عکس‌های انقلاب، طراحی و اجرای 10 سازه موقت اسپیس‌فرم با موضوع دهه فجر (حاوی وقایع این ایام)، اجرای 10 بالن الوان برای نمایش مسیر راهپیمایی 22 بهمن و همچنین تزیین و آماده سازی جایگاه جلوس حضرت امام(ره) در محل سخنرانی بهشت زهرا(س) در بهمن 1357 و صحن حرم امام راحل از جمله مهم‌ترین اقدامات سازمان زیباسازی شهر تهران است.

کد مطلب 1522037

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