طرح جدید دولت برای اسقاط خودروهای فرسوده آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با برگزاری جشن خروج یک میلیون خودروی فرسوده از ناوگان حمل و نقل کشور، دولت طرح های متنوعی متناسب با شرایط مردم و به منظور تسریع در روند نوسازی ناوگان حمل و نقل کشور در دستور کار قرار داده است.

از امروز 12 بهمن ماه ثبت نام از متقاضیان به منظور خروج 15 هزار دستگاه خودروی فرسوده از ناوگان حمل و نقل به مدت 30 روز در تمامی دفاتر پیشخوان دولت و یا مراکز رسمی اسقاط خودروها آغاز شده است.

در این طرح برای نخستین بار تامین و ارائه تسهیلات به متقاضیان خروج خودروهای فرسوده با مشارکت بخش خصوصی انجام می شود به طوریکه قرار است حدود 15 هزار فقره وام 100 میلیون ریالی با سود 14 درصد و دوره بازپرداخت 5 ساله در اختیار متقاضیان قرار بگیرد.

از سوی دیگر این دوره ویژه خودروهای فرسوده سواری، شخصی 1355 تا 1365 با پلاک منطقه ای ایران است ضمن آنکه هزینه تشکیل پرونده در این طرح اسقاط 100 هزار تومان و میزان هزینه بیمه اعتباری را معادل 1.5 درصد ارزش خودرو است.

تفاوت این طرح با سایر طرح‌های جایگزینی خودروهای فرسوده آن است که متقاضیان در هنگام ثبت‌نام باید مبلغی را برای تشکیل پرونده و بیمه اعتباری پرداخت کنند که این مبلغ برای تشکیل پرونده 100 هزار تومان است و برای بیمه اعتباری نیز یک و نیم درصد هزینه خودرو خواهد بود.

با اقدامات انجام شده در برنامه چهارم و پنجم توسعه، هم اکنون تعداد خودروی فرسوده شخصی بالای 25 سال به 300 هزار دستگاه، وانت‌ به کمتر از 450 هزار دستگاه و در حوزه‌ خودروهای سنگین همچون اتوبوس و کامیون به حدود 200 هزار دستگاه در ناوگان حمل و نقل کشور کاهش یافته است.

به گزارش مهر، دولت برای سالجاری جایگزینی 160 هزار دستگاه وانت و سواری و 60 هزار تاکسی فرسوده در کل کشور را در دستور کار قرار داده است ضمن آنکه با موافقت دولت در برنامه پنجم قرار است یک میلیارد دلار به منظور نوسازی 20 هزار دستگاه کامیون فرسوده از صندوق توسعه ملی برداشت ‌شود.

محمد رویانیان رئیس ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور پیشتر با بیان اینکه با خروج یک میلیون خودروی فرسوده آلایندگی‌های زیست محیطی به میزان 6 میلیون تن در روز کاهش پیدا کرده است، گفته بود: در برنامه اسقاط خودروهای فرسوده در سالجاری 50 درصد خودروها بدون ورود خودروی جایگزین از چرخه حمل و نقل کشور حذف می‌شوند.