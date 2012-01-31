به گزارش خبرنگار مهر، فیروز احمدی ظهر سه شنبه در کارگروه سلامت غذایی استان زنجان، افزود: سلامت امنیت و بهداشت استان در گرو عملکرد مناسب این کارگروه است، لذا همه اعضای این کارگروه با تمام قوا باید درصدد باشند مشکلات و معضلات در راستای این امور را رفع کنند.
وی با تأکید بر لزوم اولویتبندی رسیدگی به امور در این کارگروه ادامه داد: در جلساتی که با حضور اعضای کارگروه امنیتی غذایی تشکیل میشود، نباید به امور جزئی و بیاهمیت پرداخت بلکه با اعمال اولویتبندی در موضعات مطرح شده باید خروجی این جلسات را بیش از پیش پربار کرد.
احمدی اعزام اکیپهای درمانی و پزشکی را به مناطق آسیب دیده و صحنههای حوادث را دارای بازخور مناسبی در سطح کشور دانست و افزود: وجود اکیپهای درمانی اضطراری در جادههای استان، جزو یکی از ضرورتها محسوب میشود که در این حوزه خطیر، استان زنجان خوش درخشیده است.
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