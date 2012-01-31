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۱۱ بهمن ۱۳۹۰، ۱۷:۲۳

احمدی:

ارائه قلیان در مراکز و قهوه‌خانه‌های غیرمجاز در زنجان رو به افزایش است

ارائه قلیان در مراکز و قهوه‌خانه‌های غیرمجاز در زنجان رو به افزایش است

زنجان - خبرگزاری مهر: معاون سیاسی و امنیتی استاندار زنجان گفت: متأسفانه ارائه قلیان در مراکز و قهوه‌خانه‌های غیرمجاز در استان رو به افزایش است که با تمهیدات صورت گرفته درصدد هستیم تمام این قهوه‌خانه‌های غیرمجاز را تعطیل کنیم.

به گزارش خبرنگار مهر، فیروز احمدی ظهر سه شنبه در کارگروه سلامت غذایی استان زنجان، افزود: سلامت امنیت و بهداشت استان در گرو عملکرد مناسب این کارگروه است، لذا همه اعضای این کارگروه با تمام قوا باید درصدد باشند مشکلات و معضلات در راستای این امور را رفع کنند.

وی با تأکید بر لزوم اولویت‌بندی رسیدگی به امور در این کارگروه ادامه داد: در جلساتی که با حضور اعضای کارگروه امنیتی غذایی تشکیل می‌شود، نباید به امور جزئی و بی‌اهمیت پرداخت بلکه با اعمال اولویت‌بندی در موضعات مطرح شده باید خروجی این جلسات را بیش از پیش پربار کرد.

احمدی اعزام اکیپ‌‌های درمانی و پزشکی را به مناطق آسیب دیده و صحنه‌های حوادث را دارای بازخور مناسبی در سطح کشور دانست و افزود: وجود اکیپ‌های درمانی اضطراری در جاده‌های استان، جزو یکی از ضرورت‌ها محسوب می‌شود که در این حوزه خطیر، استان زنجان خوش درخشیده است.

کد مطلب 1522041

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