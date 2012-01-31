2500 برنامه فرهنگی همزمان با دهه فجر در اردبیل اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام احد نظرپور بعد از ظهر سه شنبه در نشست با خبرنگاران و رسانه های گروهی استان اضافه کرد: در تدوین این برنامه ها بر محتوای شاد و امیدبخش آن تاکید شده است.

وی با بیان اینکه بیش از 70 درصد این برنامه در شهرستانها و روستاهای استان اجرا خواهد شد، افزود: امسال برنامه های دهه فجر در این استان برای اولین بار در کشور روستا محور برگزار می شود.

به گفته رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان بر این اساس بیشتر برنامه های فرهنگی، هنری و... جشنهای این ایام در روستاها و مناطق محروم و با محوریت احیای مساجد در این مکانها اجرا می شود.



وی با بیان اینکه هم اکنون تمام ستادهای مردمی گرامیداشت سالگرد پیروزی انقلاب با محوریت فرمانداران شهرستانهای تابعه تشکیل شده است، تاکید کرد: مراسم گرامیداشت دهه فجر انقلاب اسلامی از 12 بهمن همزمان با سالروز بازگشت امام راحل به وطن شروع و در 22 بهمن ماه با راهپیمایی سیل آسا و آگاهانه مردم به پایان خواهد رسید.



نظرپور همچنین از افتتاح بیش از 250 پروژه اقتصادی، عمرانی، تولیدی، خدماتی و... به ارزش هزار و 570 میلیارد ریال در سطح استان خبر داد و متذکر شد: بالغ بر 70 پروژه با اعتباری بالغ بر یک هزار و 50 میلیارد ریال در شهرستان و روستاهای اردبیل به بهره برداری می رسد.

وی تقارن دهه فجر با هفته وحدت را اتفاق مبارکی دانست و ولایت فقیه را اصلی ترین رمز پیروزی انقلاب برشمرد و یادآور شد: هفته وحدت فرصت مناسبی برای تجدید میثاق با آرمانهای انقلاب، امام راحل و رهبری است.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان همچنین با اشاره به موقعیت حساس کشور و توطئه های دشمنان بر لزوم شرکت آحاد مختلف مردم در راهپیمایی 22 بهمن ماه تاکید کرد.