ساری میزبان جشنواره تئاتر سارویه شد

به گزارش خبرنگار مهر، سید مهدی سعیدی ساروی روز سه شنبه در نشست خبری افزود: از 22 اثر تئاتری که به دبیرخانه جشنواره ارسال شد، 9 اثر با موضوعات دفاع مقدس، کمدی اجتماعی، کودک نوجوان و یک اثر بومی در دهه فجربه صورت صحنه ای و سالنی به اجرا در می آید.



وی افزود: زمان برگزاری نخستین جشنواره تئاترسارویه، از 12 تا 22 بهمن ماه جاری است.



سعیدی اظهار داشت: جشنواره تئاتر سارویه به همت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی در مرکز استان برگزار می شود.



رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی ساری به قدمت 70 ساله تئاتر در استان اشاره کرد و افزود: احیای تئارتردر سی وسومین سالگرد انقلاب اسلامی را باید به فال نیک گرفت.



سعیدی گفت: تئاتر بعد از محاکمه، مادام بی بی، دغدغه های کوچک و بزرگ، پیر ننا در شب یلدا، باد که می نویسد، شاخ، دستمال سفید، به دنبال دیکتاتور، کچل و گیسو، شب سیب زمینی و آفتاب برسرزمین سیونسوم نمی تابد در این جشنواره به نمایش گذاشته می شود.



وی افزود: در مراسم اختتامیه جشنواره تئاتر سارویه، ازخانواده هفت هنرمند فقید تئاتر تجلیل می شود.

