ترویج فرهنگ وحدت در راس برنامه های دهه فجر باشد

به گزارش خبرنگار مهر، امیر یزدی در جلسه شورای روابط عمومی های استان البرز که ظهر سه شنبه و با حضور مدیران و مسئولان روابط عمومی های نهادهای مختلف استان و با هدف تعامل و برنامه ریزی برای هماهنگی برنامه های دهه فجر در ادارات مختلف تشکیل شد، وحدت رویه و انسجام مردم را از عوامل اصلی پبروزی انقلاب اسلامی دانست و گفت: تلاش برای حفظ این وحدت و افزایش روزافزون آن باید در راس فعالیتها در برگزاری جشن ها و مراسم قرار گیرد.

وی افزود: ادارات و دستگاههای دولتی باید فضا را به گونه ای آماده و مهیا کنند که مردم قرار گرفتن در ایام پیروزی انقلاب را به وضوح احساس کرده و شورونشاط و حماسه های آن روزها برای مردم دوباره تداعی شود.

وی گفت: انقلاب اسلامی ایران یک انقلاب مردمی بوده و پیروزی این انقلاب مدیون و مرهون حضور به موقع و همیشگی مردم در صحنه های حماسی است، بنابراین گرداننده اصلی جشن های پیروزی نیز باید خود مردم بوده و مسئولان باید تنها زمینه ساز این امر باشند.

یزدی تصریح کرد: برنامه ها و جشن های اجرائی در استان باید با عناوین روزشمار این دهه همخونی داشته و نهایت استفاده بهینه از این ایام برای نشان دادن شکوه و اقتدار انقلاب و نظام اسلامی به عمل آید.

وی همچنین با اشاره به قرار گرفتن در آستانه انتخابات مجلس نهم گفت: دهه فجر باید زمینه ساز و بستر مناسبی برای برگزاری هر چه با شکوه تر انتخابات مجلس شورای اسلامی بوده و نهادها و دستگاهها به ویژه روابط عمومی ها نهایت سعی خود برای انعکاس عملکرد دولت و خدمتگزاران مردم را در این دهه داشته باشند.