جشنواره فیلم استانی "بصیرت" در یاسوج برگزار می شود

قدرت الله سلیمانی فر در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این جشنواره با موضوع رهنمودهای مقام معظم رهبری پیرامون بصیرت و همچنین حماسه نهم دی ماه، 19تا 20 بهمن ماه جاری برگزار می شود.

وی مشارکت جوانان فیلمساز استان درمبارزه با تهاجم فرهنگی غرب، حرکت در خط مستقیم ولایت، بصیرت افزایی فیلمسازان و فراهم کردن فضایی پر از نشاط و پویایی برای جوانان علاقمند به فیلمسازی را از جمله اهداف برگزاری این جشنواره عنوان کرد.

سلیمانی فر بیان کرد: این جشنواره با حمایت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان و توسط انجمن سینمای جوان دفتر یاسوج برگزار خواهد شد و کلیه فیلمسازان شرکت کننده در آن تجلیل می شوند.

وی عنوان کرد: در جشنواره فیلم کوتاه "بصیرت" کهگیلویه وبویراحمد بهترین کارگردان، بهترین فیلم ویژه، بهترین تدوین، بهترین فیلمنامه و همچنین تصویربردار برتر با اهدای جوایز ویژه مورد تقدیر قرار می گیرند.

دبیر اجرایی جشنواره فیلم بصیرت یادآورشد: تاکنون 30فیلم از فیلمسازان جوان این استان به دبیرخانه این جشنواره ارسال شده است.

وی بیان داشت: داوری این آثار از روز شنبه آغاز و از برگزیدگان در مراسم اختتامیه جشنواره تجلیل می شود.