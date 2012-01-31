به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله غلامعلی صفایی بوشهری ظهر سه‌شنبه در دیدار با فعالان حلقه‌های شجره طیبه صالحین شهرستان بوشهر اظهار داشت: نیاز به دفاع مقدس نرم امروزه بیش از پیش احساس می‌شود و دفاع نرم یکی از راه‌های مبارزه با استکبار است.

وی ادامه داد: ایجاد حلقه‌های منظم طرح صالحین یکی از بهترین راه‌ها و روش‌های دفاع مقدس نرم است و این طرح باید با غنی‌سازی محتوایی همراه شده و با مدیریت دانش‌بنیان اداره شود.

امام جمعه بوشهر در ادامه به بیان خصوصیات و ویژگی‌های طرح صالحین پرداخت و گفت: این طرح به منظور سازماندهی صالحین در کنار حضرت مهدی(عج) آغاز شده است.

وی خواستار جدیت و تلاش مضاعف اعضای این طرح شد و افزود: مسئولان و اعضای این طرح باید مانند رزمندگان دفاع مقدس نظامی تلاش کنند و در کنار ولایت و در مسیر ولایی تعیین شده گام بردارند.

صفایی بوشهری اضافه کرد: همانگونه که ما برای ایجاد یک جبهه دین‌مدار و گسترش فرهنگ دینی و مذهبی در جوامع تلاش می کنیم، گروه‌هایی در جبهه دین‌ستیز نیز وجود دارند که به ایجاد برنامه‌ها ضد دینی می‌پردازند.

وی در بیان خصوصیات و ویژگی‌های جبهه دین‌ستیز اظهار داشت: این جبهه سعی دارد با انقلاب اسلامی در ایران و انقلاب‌هایی که در دیگر کشورهای اسلامی صورت گرفته است مقابله کند و در این مسیر برنامه‌های خود را برای کاهش حس انقلابی در مردم کشورهای اسلامی پیاده سازی می کند.

صفایی بوشهری با اشاره شکست دشمنان انقلاب اسلامی در جنگ سخت علیه ایران ادامه داد: دشمنان انقلاب با روی آوردن به جنگ نرم سعی در مقابله با نظام مقدس جمهوری اسلامی دارند. ترویج بی‌حجابی و بدحجابی ، بی‌دینی و گرفتن روح معنویت از جوانان از اقداماتی است که دشمنان در جبهه‌های نرم علیه نظام جمهوری اسلامی انجام می‌دهند.

وی افزود: نابودی اخلاق ، قطع ارتباط بین ملت و رهبری ، دلسردی مردم از نظام و انقلاب و کاهش ایمان در بین مردم از مهمترین اهداف جنگ نرم دشمن علیه نظام است.