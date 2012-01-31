30 پروژه آبرسانی به روستاهای لرستان به بهره برداری می رسد

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا کاکاوند ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران و اصحاب رسانه استان لرستان با اشاره به پروژه های قابل افتتاح استان در حوزه آب و فاضلاب روستایی اظهار داشت: همزمان با دهه فجر سالجاری 30 پروژه آبرسانی به روستاههای لرستان به بهره برداری خواهد رسید.

وی بیان داشت: در قالب این پروژه ها 97 روستای لرستان دارای آب آشامیدنی سالم خواهند شد.

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب روستایی استان لرستان یادآور شد: میزان اعتبار هزینه شده برای بهره برداری از این تعداد پروژه آبرسانی روستایی در لرستان اعتباری بالغ بر 10 میلیارد و 562 میلیون تومان بوده است.

کاکاوند با اشاره به اینکه یکی از پروژه های بزرگی که در دهه فجر سالجاری به افتتاح خواهد رسید مجتمع آبرسانی چشمه کوثر در شهرستان پلدختر است، عنوان کرد: این پروژه که قرار بود سال گذشته به بهره برداری برسد با تلاش های صورت گرفته در دهه فجر سالجاری به بهره برداری می رسد.

وی یادآور شد: با افتتاح مجتمع آبرسانی چشمه کوثر 22 روستای لرستان دارای آب آشامیدنی سالم خواهند شد.

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب روستایی استان لرستان ادامه داد: با بهره برداری از این مجتمع هزار و 160 خانوار از آب شرب سالم بهره مند می شوند.