به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فدراسیون کوهنوردی و صعودهای ورزشی، در این دوره از مسابقات که در سه رشته‌ "سرطناب، بولدرینگ و سرعت" و دو بخش آقایان و بانوان برگزار می‌شود، سنگنوردانی از کشورهای روسیه، لهستان، چک، آذربایجان، کره جنوبی، اکراین و ایتالیا نیز حضور دارند که در میان آنها چهره‌های نفرات برتر جهان نیز به چشم می‌خورد.

رقابت‌های سنگنوردی "جام فجر" برای نخستین بار در تقویم فدراسیون جهانی IFSC قرار گرفته است و نخستین دوره‌ی بین‌المللی آن از ۱۲ تا ۱۶ بهمن ماه به میزبانی استان زنجان برگزار خواهد شد.