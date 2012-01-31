  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۱۱ بهمن ۱۳۹۰، ۱۵:۵۶

رقابت‌های مسترکاپ فجر ؛

سنگنوردان 8 کشور در زنجان با هم رقابت می‌کنند

سنگنوردان 8 کشور در زنجان با هم رقابت می‌کنند

رقابت‌های سنگنوردی مسترکاپ فجر با حضور سنگنوردان منتخب از ۲۴ استان‌ کشور و همچنین ۷ کشور خارجی از فردا در مجموعه‌ی ورزشی انقلاب زنجان آغاز می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فدراسیون کوهنوردی و صعودهای ورزشی، در این دوره از مسابقات که در سه رشته‌ "سرطناب، بولدرینگ و سرعت" و دو بخش آقایان و بانوان برگزار می‌شود، سنگنوردانی از کشورهای روسیه، لهستان، چک، آذربایجان، کره جنوبی، اکراین و ایتالیا نیز حضور دارند که در میان آنها چهره‌های نفرات برتر جهان نیز به چشم می‌خورد.

رقابت‌های سنگنوردی "جام فجر" برای نخستین بار در تقویم فدراسیون جهانی IFSC قرار گرفته است و نخستین دوره‌ی بین‌المللی آن از ۱۲ تا ۱۶ بهمن ماه به میزبانی استان زنجان برگزار خواهد شد.

کد مطلب 1522053

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها