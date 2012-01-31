مجریان بی طرفی را در انتخابات رعایت کنند

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی پورموسوی ظهر سه شنبه در جمع فرمانداران استان ایلام اظهار داشت: همه مسئولان و مجریان انتخاباتی زمینه را برای حضور حداکثری مردم در پای صندوق های رای فراهم کنند.

وی بیان داشت: به همین منظور مجریان انتخاباتی اصل بی طرفی را در انتخابات مجلس شورای اسلامی به طور کامل رعایت کنند.

این مسئول اظهار داشت: حضور حداکثری مردم بار دیگر مشت محکمی بر دهان استکبار جهانی است که درصدد تضعیف کردن روحیه مردم برای شرکت نکردن در انتخابات است.

پورموسوی عنوان کرد: مجریان انتخاباتی علاوه بر اصل بی طرفی بر رعایت عدالت و امنیت در انتخابات تلاش کنند تا انتخابات با سلامت کامل برگزار شود.

این مسئول یادآور شد: حضور مردم باعث ناامید شدن دشمنان و شکست خوردن برنامه های آنها می شود و این بار مردم نیز مانند گذشته مردم وفاداری خود را انقلاب و نظام نشان خواهند داد.