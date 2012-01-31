مهدی جعفری یگانه در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: در حالی که شش هفته به پایان دیدارهای سیزدهمین دوره مسابقات لیگ برتر فوتسال باشگاه‌های کشور باقی مانده است، تیم فوتسال صبای قم این هفته بازی مهمی پیش رو دارد و به همین خاطر در هفته بیست و یکم با حفاری اهواز دیدار خواهد کرد.



وی ادامه داد: دیدارهای هفته بیست و یکم مسابقات سیزدهمین دوره لیگ برتر فوتسال باشگاه‌های کشور روز پنجشنبه سیزدهم بهمن ماه برگزار می‌شود و تیم فوتسال صبای قم در حضور طرفداران خودی از تیم حفاری اهواز پذیرایی می کند.



سرپرست تیم فوتسال صبای قم اظهار داشت: با توجه به اینکه تیم ما در آخرین بازی خانگی برابر تیم فوتسال راه ساری به دلیل محرومیت از سوی کمیته انضباطی از حضور تماشاگران محروم بود، از تمام طرفداران خونگرم صبا می خواهیم که تنها به حمایت از تیم صبا بپردازند.



وی اضافه کرد: مسابقات لیگ برتر فوتسال کشور این هفته ها با حساسیت بیشتری نسبت به گذشته دنبال می‌شود و صبای قم در بازی حساس خانگی برابر حفاری اهواز با توجه به اینکه اهوازی ها یکی از تعقیب کننده های صبا است، برای کسب سه امتیاز بازی می کند.



وی ابراز داشت: بر اساس برنامه کمیته فوتسال فدراسیون فوتبال، دیدارهای هفته بیست و یکم مسابقات لیگ برتر روز پنجشنبه به صورت همزمان با یکدیگر انجام می‌شود و طی آن مدعیان کسب عنوان قهرمانی جدال حساسی در بالای جدول دارند و در بالای جدول نیز تیم صبای قم همچنان در مکان چهارم ایستاده است.



جعفری یگانه در ادامه با اشاره به وضعیت تیم فوتسال صبای قم در جدول رده‌بندی رقابت‌های لیگ برتر فوتسال باشگاه‌های کشور، اظهار داشت: صبای قم در شرایط فعلی با کسب 11 پیروزی و سه تساوی، 36 امتیازی است و در جمع مدعیان جدول رده‌بندی جای دارد.



وی بروز توانایی های فوتسالیست‌های جوان و آینده‌دار قم در جریان رقابت‌های لیگ برتر این فصل را یکی از دستاوردهای تیم فوتسال صبای قم دانست و بیان داشت: تصور می‌کنم تنها تیم لیگ برتری بودیم که با ترکیب کاملا بومی در لیگ سیزدهم فوتسال باشگاه های کشور حضور یافتیم و نتایج نسبتا خوبی نیز کسب کردیم.



سرپرست تیم فوتسال صبای قم، تصریح کرد: به هر حال در مسابقات سیزدهمین دوره لیگ برتر فوتسال باشگاه‌های کشور حمایت این تیم را باشگاه صبا به خوبی انجام داد و با حمایت‌های انجام شده توانستیم در لیگ به نتایج خوبی دست یابیم، ضمن اینکه امیدوارم در لیگ این فصل با بهترین جایگاه به کار خود پایان دهیم.



تیم صبای قم روز پنجشنبه سیزدهم بهمن ماه در دیداری خانگی پذیرای تیم فوتسال حفاری اهواز خواهد بود، دیداری که از ساعت 16 در سالن دو هزار نفری مجموعه ورزشی شهید حیدریان قم برگزار خواهد شد.

