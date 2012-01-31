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۱۱ بهمن ۱۳۹۰، ۱۷:۰۴

شمشیری مطرح کرد:

30 درصد آب تولیدی در روستاههای لرستان هدر می رود

30 درصد آب تولیدی در روستاههای لرستان هدر می رود

خرم آباد - خبرگزاری مهر: معاون بهره برداری شرکت آب و فاضلاب روستایی استان لرستان گفت: در حال حاضر 30 درصد آب تولیدی در روستاههای لرستان هدر می رود.

به گزارش خبرنگار مهر، بهمن شمشیری ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران و اصحاب رسانه استان لرستان اظهار داشت: این میزان هدر رفت آب در روستاههای لرستان به دلیل وجود انشعاب های غیرمجاز و سرریز آب از مخازن آبی در روستاههای استان است.

وی همچنین با اشاره به سرانه مصرف آب در روستاههای لرستان عنوان کرد: در حال حاضر متوسط سرانه مصرف آب در روستاههای این استان به ازای هر نفر در شبانه روز 131 لیتر است.

معاون بهره برداری شرکت آب و فاضلاب روستایی استان لرستان یادآور شد: این در حالیست که متوسط سرانه مصرف آب در کشور بین 70 تا 150 لیتر به ازای هر نفر در شبانه روز است.

کد مطلب 1522056

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