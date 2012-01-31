تمام مدارس خراسان رضوی به شبکه اینترنت و اینترانت متصل شدند

به گزارش خبرنگار مهر، محمدتقی فخریان ظهر سه شنبه در نشست خبری با خبرنگاران از هوشمندسازی 60 درصد مدارس این استان تا پایان سال 91-90 خبر داد.

فخریان گفت: تمام مدارس استان از کف تجهیزات برخوردارند اما هوشمند سازی و چندرسانه ای شدن باید تا جایی ادامه یابد که ما، تراز خاورمیانه شویم.

اختصاص اعتبار هوشمند سازی مدارس تا پایان بهمن انجام می شود

وی تولید محتوای الکترونیکی توسط معلمان و دانش آموزان را از مهمترین اهداف هوشمند سازی دانست و بیان داشت: در همین خصوص جشنواره ای نیز برگزار می شود.

فخریان با اشاره به این که هوشمند سازی یک کلاس درس 2 میلیون و 700هزار تومان هزینه دارد؛ افزود: تا پایان بهمن ماه اعتبار تجهیزات هوشمند سازی بهمدارس تخصیص می یابد.

افت تحصیلی در سال اول دبیرستان بیشتر شده است

فخریان با بیان اینکه این استان در سال تحصیلی گذشته 25 درصد مردودی داشته است اظهارکرد: درصد قبولی درابتدایی 98.5 درصد است و بقیه دانش آموزان افرادی هستند که تجدید آورده و در شهریور قبول می شوند.

وی با بیان این که درصد مردودی در پسران بیشتر از دختران است افزود: در سال اول دبیرستان افت تحصیلی شدیدتر و به 25 درصد رسیده است.

وی اظهار داشت: این رقم برای پایه های بالاتر به لحاظ نظام واحدی قابل دسترس نیست و واحدهای افتاده تا قبل از پیش دانشگاهی، پاس می شود.

دبیر شورای آموزش و پرورش بیان داشت: حجم زیاد کتب درسی برخلاف دیگر کشورها در ایران چند رسانه ای نشده و از معضلات افت تحصیلی به شمار می آید که در طرح تحول بنیادین آموزش و پرورش دردستور کار معاونتهای پژوهشی قرار گرفته است.

حضور در سینما و اردو جز ساعات درسی دانش آموزان محسوب می شود

وی افزود: بنابراین راهکار، دانش آموز حتی با حضور در سینما یا اردو کار آموزشی انجام داده و جز ساعات درسی اش محسوب می شود.

وی تصریح کرد: درمقایسه با سال 89-88 در سال تحصیلی قبل تنها با یک پله صعود در رتبه 22 از جهت قبولی و موفقیت در کشور قرار داریم که بایستی نسبت به دیگر استان ها کیفیت آموزشیمان را افزایش دهیم و به رتبه مطلوب برسیم.

برنامه های شاد همزمان با هفته وحدت در مدارس استان برگزار می شود

مدیر کل آموزش و پرورش خراسان رضوی از شور و نشاط برگزاری جشنهای دهه فجر در مدارس این استان خبر داد.

وی گفت: همزمان با آغاز حکومت جهانی حضرت مهدی، میلاد نبی اکرم و هفته وحدت برنامه های شاد و متنوع ویژه گرامیداشت دهه فجر درتمام مدارس خراسان رضوی برگزار می شود.

وی تصریح کرد: جشنواره مدرسه آرایی، نمایشگاه عکس بی بال پریدن با مفهوم جهاد در ابعاد مختلف و در حوزه دانش آموزی از این دست است.

رئیس کمیته فرهنگیان و دانش آموزان کشور افزود: در همین راستا،13 قطعه پوستر در دو هزار و 200 مدرسه متوسطه و راهنمایی،همرا ه با مسابقه ارسال شده است.

170 ستاره عملی و فرهنگی در مدارس تجلیل می شوند

وی با بیان این که 84 فضای آموزشی، پرورشی و ورزشی در این دهه به بهره برداری می رسد؛ افزود: برگزاری جشن تجلیل 170 ستاره علمی، فرهنگی و اجتماعی مدارس نیز از دیگر برنامه های این ایام است.

فخریان با اشاره به تامین اعتبار 27 مکان ورزشی استان گفت: تجلیل از یکصد برگزیده ورزشی این نهاد نیز در دستور کار قرار دارد.

وی تصریح کرد: میثاق با شهدا و برگزاری مسابقات متنوع از دیگر برنامه های آموزش و پرورش در این دهه است.