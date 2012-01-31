به گزارش خبرنگار مهر، رحیم سروری زنجانی در جلسه کمیته امنیت غذایی استان زنجان افزود: این در حالی است که عوام بر این تفکر هستند که آب موجود در منبع قلیان باعث تقلیل ضرر آن میشود ولی آب باعث مرطوب شدن و جذب راحتتر نیکوتین خواهد شد.
وی 20 درصد از مصرف کنندگان قلیان و دخانیات را قشر نوجوان جامعه دانست و ابراز کرد: متأسفانه آمار قابل توجهی از مصرف کنندگان قلیان، سیگار و قرصهای روانگردان را نوجوانان و جوانان تشکیل میدهند، که در این راستا از تبلیغات سوء درباره تنباکوهای میوهای و سیگارهای طعمدار نباید غافل شد.
سروری زنجانی افزود: عامل 10 درصد از مرگ و میرهای کشور مصرف دخانیات است که لازم به ذکر است جزو عواملی است که 100 درصد قابل پیشگیری است، همچنین تحقیقات نشان میدهند کودکانی که والدین آنان قلیان و سیگار استعمال میکنند، 5 برابر بیشتر از سایر کودکان در معرض بیماریهای تنفسی و ریوی قرار دارند.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی، به لزوم ارائه آموزشهای مربوط با سوء مصرف موادمخدر و قلیان در مدارس و دانشگاههای کشور خبر داد و افزود: میتوان با دادن آگاهی به قشر نوجوان و جوان جامعه از افزایش آمار اعتیاد به این مواد در کشور جلوگیری به عمل آورد.
سروری زنجانی از برگزاری همایشهای متعدد در اسفندماه خبر داد و گفت: همایش "قرآن، پژوهش و طب" از تاریخ 2 الی 4 اسفندماه و همایش سراسری بررسی خودکشی و رفتارهای مرتبط از 10 تا 12 اسفندماه برگزار خواهد شد که لازم به ذکر است برای این همایش تاکنون نزدیک به 15 مقاله تخصصی دریافت شده است.
وی از وجود متخصص کایروپرکتیک در استان زنجان خبر داد و یادآور شد: علم کایروپرکتیک، از جمله علومی است که به مشکلات مفاصل، ستون فقرات و آتروز میپردازد، با این تفاوت که در این روش درمانی از هیچ گونه دارو و جراحی استفاده نمیشود، لذا این روش برای درمان بیماری MSبسیار کارآمد است.
همچنین رئیس شبکه بهداشت استان زنجان از ایجاد 8 تخت ایزوله برای بیماری آنفولانزا و بیماریهای واگیردار تنفسی در استان زنجان خبر داد و افزود: در حال حاضر تنها یک تخت ایزوله در زنجان وجود دارد، ولی با رایزنیهای صورت گرفته با وزارت متبوع و مدیریت بحران استان در آیندهای نه چندان دور 8 تخت ایزوله دیگر نیز افتتاح خواهند شد.
محمدرضا صائینی ادامه داد: یکی از مصوبات جلسه گذشته تدوین نقشه مناطق آسیبپذیر استان بود که با رایزنیهای صورت گرفته با شهرداری زنجان، پس از گذشت فصل سرما اقدام به تدوین این نقشه و مبارزه با موشها و جوندگان خواهد شد.
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