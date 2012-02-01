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۱۲ بهمن ۱۳۹۰، ۱۱:۳۱

دلپاک موسیقی "بغض" را انتخاب کرد

دلپاک موسیقی "بغض" را انتخاب کرد

محمدرضا دلپاک صداگذار فیلم سینمایی "بغض" ساخته رضا درمیشیان را برای حضور در جشنواره فیلم فجر انتخاب کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، این فیلم سینمایی هم اکنون در آخرین مراحل فنی قرار دارد و چون "بغض" در ترکیه ساخته شده و باید بخش هایی از آن زیر نویس شود در حال حاضر این مرحله از کار در حال انجام است. عوامل فیلم تلاش می کنند برای اولین نمایش خود در جشنواره فجر آماده شود.

فیلم داستان مهاجرت است. زندگی دو جوان از نسل سوم مهاجران ایرانی. برای همین تمام صحنه های فیلم در استانبول ترکیه فیلم برداری شده است. باران کوثری و بابک حمیدیان و مهران احمدی تنها بازیگران ایرانی "بغض" هستند.

"بغض" داستان دو روایت از دو مقطع متفاوت از زندگی ژاله و حامد ، دو جوان مهاجر ایرانی است. یک روایت روزهای آشنایی و خوشی این دو جوان است و روایت دیگر هشت ساعت سرنوشت ساز زندگی آنان.

تورج اصلانی مدیر فیلمبرداری، مهرداد میرکیانی طراح چهره‌پردازی، حبیب رضایی مشاور امور بازیگران، کیوان مقدم طراح صحنه و لباس، نظام الدین کیایی صدابردار، ساتیار امامی عکاس، فواد بوربور مدیرتدارکات و امیر علی قنبری برنامه‌ریز و دستیاراول کارگردان عوامل اصلی "بغض" هستند.

کد مطلب 1522059

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