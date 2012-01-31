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۱۱ بهمن ۱۳۹۰، ۱۸:۱۹

دلایل غیبت میشائیل بالاک در تمرینات لورکوزن مشخص شد

دلایل غیبت میشائیل بالاک در تمرینات لورکوزن مشخص شد

باشگاه بایرلورکوزن اعلام کرد غیبت میشائیل بالاک در تمرینات امروز هیچ ارتباطی با اختلاف او با کادر فنی تیم ندارد بلکه او با اجازه سرمربی تیم و به دلیل کارهای شخصی امروز را مرخصی گرفته است.

به گزارش خبرگزاری مهر، شایعه رفتن کاپیتان اسبق تیم ملی آلمان از لورکوزن بعد از اینکه او در بازی هفته گذشته این تیم روی نیمکت نشست و همچنین عملکردش توسط ولفگانگ هولزاوسر مدیر اجرایی باشگاه مورد انتقاد قرار گرفت بسیار افزایش پیدا کرد.

غیبت بالاک در روز پایانی مهلت نقل و انتقالات زمستانی می تواند پیش درآمد ترک این باشگاه باشد اما مسئولان لورکوزن اعلام کردند او بار دیگر از فردا در تمرینات این تیم شرکت خواهد کرد.

رابین دات سرمربی لورکوزن در گفتگو با خبرنگاران گفت:" میشائیل امروز را به دلیل انجام کارهای شخصی اش مرخصی گرفت. او هفته گذشته در این مورد با من صحبت کرد."

هولزاوسر جمعه در اظهار نظری جنجالی اعلام کرد بازگرداندن بالاک 20 ماه پیش تصمیم اشتباهی بوده است.

هولزاوسر در گفتگو با روزنامه اکسپرس گفت:" وقت آن رسیده که بگویم بازگرداندن بالاک به لورکوزن تصمیم اشتباهی بوده است. او در 20 ماه گذشته نتوانسته انتظارات را برآورده کند و حضورش تاثیری مثبتی برای ما در پی نداشته است."

کد مطلب 1522060

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