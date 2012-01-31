اخبار کوتاه ورزشی فارس

به گزارش خبرگزاری مهر، مرحله سوم مسابقات بسکتبال قهرمانی کشور در رده های پایه درسالن خانه بسکتبال شیرازبرگزار شد و طی آن تیمهای فارس و اصفهان در هر سه رده به مرحله نهایی راه یافتند.

رئیس هیئت بسکتبال استان فارس گفت: این دوره از مسابقات درمنطقه جنوب و به میزبانی شیراز و در سه رده مینی بسکتبال، نونهالان و نوجوانان برگزارشد تیمهای فارس، اصفهان، آذربایجان غربی و شرقی، اردبیل و کردستان حضور داشتند.

شجاع الدین دستغیب افزود: در رده مینی بسکتبال تیم فارس برسکوی قهرمانی ایستاد و تیم اصفهان دوم شد تا هر دو تیم جواز صعود به مرحله نهایی این مسابقات را کسب کند.

وی اضافه کرد: در رده نونهالان نیزاصفهان درجای نخست قرار گرفت و فارس به مقام دوم دست یافت تا این دوتیم به مرحله نهایی راه یابند.

دستغیب ادامه داد: در رده نوجوانان هم رقابت میان دو تیم فارس و اصفهان بود که در نهایت اصفهان قهرمان شد و فارس مقام دوم را از آن خود کرد واین دو تیم به دیدار نهایی راه یافتند.

رئیس هیئت بسکتبال فارس ضمن تقدیراز اداره کل ورزش و جوانان فارس گفت: همانگونه که انتظار می رفت توانستیم در امر میزبانی این رقابتها سربلند باشیم.

دستغیب با اشاره به اینکه مرحله پایانی این مسابقات ماه آینده در سه رده و با حضور چهار تیم برتر کشوربرگزار خواهد شد، گفت: به فدراسیون بسکتبال درخواست داده ایم تا میزبان این مرحله از رقابت ها باشیم و امیدواریم با این درخواست موافقت شود.

تیرانداز فارسی به اردوی آمادگی تیم ملی دعوت شد

محمد رضا محمودی ملی پوش 19 ساله تیم تیراندازی با تپانچه جوانان کشور که در مسابقات قهرمانی آسیایی دوحه قطر در 50 متر خفیف آزاد موفق به کسب یک نشان برنز شد به اردوی آمادگی تیم ملی برای شرکت در مسابقات جوانان جهان در کشور آلمان اعزام خواهد شد.

این ورزشکار شیرازی اظهار داشت: مسابقات آسیایی هر چهار سال یک بار برگزار می شود و نفرات برتر این مسابقات علاوه بر کسب مدال سهمیه شرکت در مسابقات المپیک را به دست می آورند.

وی مسابقات آسیایی دوحه قطر را در سطح بسیار بالایی ارزیابی کرد و گفت: تمام تیمهای آسیایی شرکت کننده در این مسابقات با تمام قوا به میدان آمده بودند.

محمودی که در اولین حضور خود در مسابقات آسیایی کویت موفق به کسب مدال طلا شد این مسابقات را دومین حضور خود در مسابقات آسیایی دانست و ادامه داد: طی چند روز آینده در اردوی آمادگی برای شرکت در مسابقات جوانان جهان در کشور آلمان اعزام خواهم شد و امیدوارم در این دوره از مسابقات نیز بتوانم برای کشورم افتخار کسب کنم.

این ورزشکار با اشار به سوابق خود در مسابقات ملی و بین المللی کسب مدال نقره در مسابقات انفرادی المپیاد ایرانیان، کسب مقام دوم مسابقات آزاد، قهرمان کشور در سال 88، کسب مقام دوم در فینال فینالیستهای کشور، کسب یک مدال طلا ، دو نقره و یک برنز در مسابقات قهرمانی کشور را از افتخارات خود دانست.

نونهالان و نوجوانان برتر پینگ پنگ فارس شناخته شدند

رئیس هیئت پینگ پنگ استان فارس گفت: مسابقات پینگ پنگ تیمی وانفرادی قهرمانی استان در رده نوجوانان ونونهالان با تعیین نفرات برتر پایان یافت .

پیمان ابوالحسنی افزود: در این مسابقات تیمهای شیراز، نی ریز، ارسنجان، مرودشت، گراش، سپیدان، کازرون لارستان، اقلید، فسا به مدت دو روز در خانه پینگ پنگ شیراز با هم به رقابت پرداختند.

وی ادامه داد: در رده نونهالان علی بخشی از شیراز عنوان نخست را به خود اختصاص داد محمدعلی موغلی از گراش در مکان دوم جای گرفت و هادی فنی و آرین عادل از شیراز مشترکا سوم شدند و در بخش تیمی تیم شیراز بر سکوی قهرمانی ایستاد، اقلید دوم شد و گراش وکازرون مشترکا سوم شدند.

ابوالحسنی بیان کرد: در رده نوجوانان پوریا خیراندیش از اقلید بر سکوی قهر مانی ایستاد، مهدی ثابت از اقلید نایب قهرمان شد، حسن محسنی وعلی کاظمی از شیراز مشترکا سوم شدند.

در بخش تیمی نونهالان تیم اقلید عنوان قهرمانی را به خود اختصاص داد، گراش در جای دوم قرار گرفت، شیراز و داراب هم مشترکا سوم شدند.