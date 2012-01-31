45 هزار معلم در خراسان رضوی برای بیمه طلایی ثبت نام کردند

محمد تقی فخریان در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص بیمه طلایی معلمان اظهارکرد: قرار است 50هزار معلم بازنشسته بیمه شوند که تا امروز 45 هزار تن ثبت نام کرده اند و امید می رود تمام عزیزان از این خدمات رفاهی بهره مند شوند.

وی از تشکیل دوره ضمن خدمت ویژه تمام فرهنگیان در خصوص طرح ملی سند تحول بنیادین خبر داد و گفت: وظیفه اصلی ما در خصوص این سند تا هنگام اجرا، فرهنگ سازی است.

فخریان با بیان اینکه تا زمانی که کارگروه های تخصصی وزارت به استانها اعلام وضعیت نکنند، ادارات کل نمی توانند کار جدی در این خصوص انجام دهند، افزود: تبلیغ و تشکیل سه جلسه فراگیر برای 1200 تن از مدیران مدارس از جمله اقدامات تبیینی این سند در استان بوده است.

وی با اشاره به برپایی 38جلسه تجمیعی در شهرستان ها در خصوص طرح تحول اظهار داشت: 16 ساعت دوره ضمن خدمت ویژه معلمان با آزمون حضوری در خصوص این سند طراحی شده است که در پایان بهمن ماه انجام می شود.

وی در مورد ساختار نظام 3.3.6 نیز تصریح کرد: مقدمات کار فراهم است و از اردیبهشت ماه آینده سازماندهی نیروهای انسانی این بخش انجام می شود.