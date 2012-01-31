حکم شهردار بجنورد از سوی وزارت کشور تایید و ابلاغ شد

احمد رضا عفتی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: با ابلاغ این حکم کیوان دژهوت که تا کنون سرپرستی شهرداری مرکز استان را برعهده داشت رسما شهردار بجنورد شد.

وی افزود: طبق قانون احکام شهرداران مراکز استانها پس انتخاب آنان از سوی شورای اسلامی شهر و تایید استانداران باید به تایید وزیر کشور برسد.

عفتی اظهار داشت: مراسم تودیع و معارفه شهرداران قدیم و جدید بجنورد از سوی شورای اسلامی شهر در آینده نزدیک اعلام خواهد شد.

با گذشت قریب به 7 ماه از استعفای شهردارسابق بجنورد و انتخاب شهردار جدید این شهر از سوی شورای اسلامی، تایید و ابلاغ این حکم به سرپرستی شهرداری این شهر خاتمه داد.

شهر بجنورد با داشتن بیش از 200 هزار نفر جمعیت با مدیریت شهرداری مرکزی و دو منطقه شهرداری مجزا اداره می شود.

