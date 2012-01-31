حضور پرشور مردم در راهپیمایی 22 بهمن سبب استحکام نظام می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام یوسف یوسف پور روز سه شنبه در نشست خبری اظهارداشت: حضورمردم بالاترین عنصر امنیت جامعه و انقلاب شکوهمند اسلامی است و در طول پیروزی انقلاب اسلامی مردم ایران اسلامی در همه عرصه های انقلاب حضور فعال و گسترده داشتند.



وی گفت: در ایام دهه فجر، تعداد 700 پروژه با اعتباری بالغ بر 470 میلیارد تومان به بهره برداری خواهد رسید.



یوسف پورگفت: گلبانگ انقلاب در مدارس استان، مراسم ویژه ورود حضرت امام (ره) در سه فرودگاه مازندران، رژه موتورو خودرو سواران،عطر افشانی مزارشهدا، برگزاری نمایشگاه بزرگ کتاب، اجرای هزار برنامه فرهنگی، برگزاری انواع مسابقات فرهنگی هنری ورزشی از جمله برنامه های برگزیده ایام دهه مبارک فجر در استان است.

وی، به بیداری اسلامی و جنبش وال استریت وسرنوگونی دیکتاتورهای وابسته به استکبار اشاره کرد وافزود: مردم با حضور باشکوه خود در راهپیمایی عظیم پیروزی انقلاب اسلامی می توانند اتحاد وهمدلی کشورهای اسلامی را افزایش دهند.