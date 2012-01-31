مسابقات قرآنی ویژه روستائیان در کردستان برگزار شود

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقه قرآنی ویژه روستاهای کردستان ظهر سه شنبه در محل مسجد پیر عمر شهر سنندج و به همت جهاد کشاورزی استان و کمیته روستایی ستاد دهه فجر استان کردستان برگزار شد.

رئیس اداره عقیدتی سازمان جهاد کشاورزی در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: بیش از 100 نفر برای حضور در این مسابقه شرکت کردند که به علت برودت هوا و شرایط نامساعد جاده های منتهی به شهر سنندج تنها تعداد کمی از آنها توانسته بودند در این محل برگزاری مسابقه حاضر شوند.

حجت الاسلام علی اشرف ایرانی بیان کرد: از تعداد 55 نفر خانمی که در این مسابقه ثبت نام کرده بودند هیچ کس در محل مسابقه حاضر نشده است و تعداد کمی از آقایان نیز در این مسابقه حضور پیدا کردند.

وی اظهار داشت: پیروی کردن از قرآن و کلام خدا حرکت بنده بر اساس معیار دینی را تسریع می کند و تبلیغ برای دین و یوم الله 22 بهمن و ایام انتخابات که یوم الله هستند از شریعت اسلام است.

رئیس اداره عقیدتی جهاد کشاورزی کردستان برپایی نماز و نگهداری درست از حریم قرآن را وظیفه مردم دانست و افزود: مردم کشورمان باید برای برگزاری هرچه بهتر انتخابات و گرامیداشت ایام فرخنده دهه فجر تمام تلاش خود را به کار بگیرند تا احکام حکومت اسلامی در بین مردم و دیگر کشورها ترویج داده شود.

تبلیغ و ثبت نام از شرکت کنندگان برعهده خانه های قرآن روستایی و پایگاه های بسیج در روستاها بود و شرکت کنندگان فقط در بخش قرائت حضور داشتند.

در پایان این مسابقات یک روزه "فرهاد رضایی" از حسین آباد موفق به کسب رتبه اول و راهیابی به مسابقات کشوری که در 16 بهمن ماه در مشهد برگزار می شود، شد.

"آرمان حسینی" از سروآباد و "داود صلواتی" از بیجار نفرات دوم و سوم این دوره از مسابقات شدند.