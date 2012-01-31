70 پروژه در دلفان به بهره برداری می رسد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الله نصیری پور ظهر سه شنبه در جلسه گرامیداشت دهه فجر شهرستان دلفان در این رابطه اظهار داشت: این پروژه های قابل افتتاح در بخشهای ورزشی، فرهنگی، عمرانی، خدماتی و ... است.

وی با اشاره به اعتبار هزینه شده برای افتتاح این تعداد پروژه در شهرستان دلفان عنوان کرد: 57 میلیارد و 163 میلیون ریال صرف بهره برداری از این پروژه ها شده است.

فرماندار شهرستان دلفان یادآور شد: با بهره برداری از این پروژه ها بیش از 150 شغل به صورت مستقیم و غیر مستقیم در این شهرستان ایجاد خواهد شد.

نصیری پور همچنین پیرامون برنامه ای این دهه نیز عنوان کرد: همزمان با ایام الله دهه فجر بیش از 55 برنامه شامل نکوداشت، همایش، خاطره گویی، جشن و ... در سطح ادارات، مساجد، روستاها و دیگر مراکز اجتماعی شهرستان دلفان برگزار می شود.