بارش برف در جادههای استانهای شمالی و غربی/ مرگ 20 مسافر در یک روز

سرهنگ رضا سلبی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: وضعیت جوی بیشتر محورهای استانهای کردستان، قزوین، آذربایجان غربی کهکیلویه و بویر احمد، کرمانشاه ( محور کامیاران، پاوه و روانسر) تهران ( محور کرج - قزوین) و استان گیلان محور رشت، قزوین با بارش برف همراه است.

وی ادامه داد: تردد در محور اسالم به خلخال به دلیل لغزندگی جاده فقط با زنجیر چرخ امکانپذیر است، افزود: وضعیت سایر جاده‌ها مساعد گزارش شده است.

رئیس مرکز نظارت و کنترل ترافیک پلیس راهور در رابطه با تصادفات 24 ساعت گذشته راههای کشور افزود: 17 فقره تصادف فوتی، 20 کشته و 70 تصادف جرحی 94 مجروح بر جای گذاشته است.

رضا سلبی گفت: بیشترین دلیل تصادفات بی‌توجهی به جلو با آمار 24 درصد گزارش شده است.

به گفته وی، محور استان قزوین تونل شیرین‌لو از شنبه 15 بهمن تا چهارشنبه 19بهمن از ساعت 7 تا 16 به دلیل عملیات تکمیلی گالری داخل تونل مسدود است.

رئیس مرکز نظارت و کنترل ترافیک پلیس راهور تاکید کرد: در این مدت تردد وسایل نقلیه از جاده کنار گذر تونل امکان پذیراست.