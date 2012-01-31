به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام علی دشتکی ظهر سه شنبه در همایش "خادمان قرآن کریم" که با حضور 12 هزار دانش‌آموز زنجانی برگزار شد با اشاره به آغاز سی و سومین بهار انقلاب اسلامی ایران افزود: همزمانی آغاز دهه فجر انقلاب اسلامی با سالروز آغاز ولایت و امامت امام عصر (عج) برکات فراوانی برای اسلام و مسلمین و به ویژه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران خواهد داشت.

وی ادامه داد: امروز، نظم جمهوری اسلامی ایران، تنها نظامی است که داعیه‌دار حکومت توحیدی و پرچم‌دار جبهه حق است، در حالی که بسیاری از نظام‌ها، انسان و مادیات را محور فعالیا و حرکت خود قرار داده‌اند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی زنجان ضمن بررسی سیاسی قرآن کریم افزود: نظام جمهوری اسلامی ایران که برخاسته از بطن و متن قرآن و اهل بیت (ع) است، تنها نظامی است که با محوریت قرآن کریم، رویاروی نظام‌های ماتریالیستی دنیا قرار گرفته است.

حجت‌الاسلام دشتکی گفت: خانواده از منظر قرآن کریم، مظهر زندگی اجتماعی محسوب شده و محوریت سیاست‎‌گذاری‌های نظام جمهوری اسلامی نیز خانواده است.

وی ادامه داد: حکومت‌های مادی برعلیه خانواده‌ها اقدامات فراوانی از جمله ایجاد بازی‌های یارانه‌ای و برنامه‌های سایبری برای مشارکت نوجونان و جوانان و در پی آن ایجاد افسردگی در آن‌ها انجام داده‌اند که خانواده را به‌عنوان بنیان اصلی اجتماع، متزلزل کرده است.