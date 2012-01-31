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۱۱ بهمن ۱۳۹۰، ۱۷:۵۵

حجت الاسلام دشتکی:

محوریت سیاستگذاری‌های نظام جمهوری اسلامی خانواده است

محوریت سیاستگذاری‌های نظام جمهوری اسلامی خانواده است

زنجان - خبرگزاری مهر: مدیرکل تبلیغات اسلامی استان زنجان گفت: خانواده از منظر قرآن کریم، مظهر زندگی اجتماعی محسوب شده و محوریت سیاست‎‌گذاری‌های نظام جمهوری اسلامی نیز خانواده است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام علی دشتکی ظهر سه شنبه در همایش "خادمان قرآن کریم" که با حضور 12 هزار دانش‌آموز زنجانی برگزار شد با اشاره به آغاز سی و سومین بهار انقلاب اسلامی ایران افزود: همزمانی آغاز دهه فجر انقلاب اسلامی با سالروز آغاز ولایت و امامت امام عصر (عج) برکات فراوانی برای اسلام و مسلمین و به ویژه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران خواهد داشت.
 
وی ادامه داد: امروز، نظم جمهوری اسلامی ایران، تنها نظامی است که داعیه‌دار حکومت توحیدی و پرچم‌دار جبهه حق است، در حالی که بسیاری از نظام‌ها، انسان و مادیات را محور فعالیا و حرکت خود قرار داده‌اند.
 
مدیرکل تبلیغات اسلامی زنجان ضمن بررسی سیاسی قرآن کریم افزود: نظام جمهوری اسلامی ایران که برخاسته از بطن و متن قرآن و اهل بیت (ع) است، تنها نظامی است که با محوریت قرآن کریم، رویاروی نظام‌های ماتریالیستی دنیا قرار گرفته است.
 
حجت‌الاسلام دشتکی گفت: خانواده از منظر قرآن کریم، مظهر زندگی اجتماعی محسوب شده و محوریت سیاست‎‌گذاری‌های نظام جمهوری اسلامی نیز خانواده است.
 
وی ادامه داد: حکومت‌های مادی برعلیه خانواده‌ها اقدامات فراوانی از جمله ایجاد بازی‌های یارانه‌ای و برنامه‌های سایبری برای مشارکت نوجونان و جوانان و در پی آن ایجاد افسردگی در آن‌ها انجام داده‌اند که خانواده را به‌عنوان بنیان اصلی اجتماع، متزلزل کرده است.
کد مطلب 1522073

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