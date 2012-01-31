تسهیلات ویژه شرکت بهره برداری مترو تهران برای نمازگزاران روز جمعه

به گزارش خبرگزاری مهر،احسان مقدم با بیان این که در روز جمعه 14 بهمن که نمازجمعه به امامت رهبر معظم انقلاب برپا می شود، سرویس دهی به نمازگزاران محترم رایگان خواهد بود گفت: سرفاصله زمانی حرکت قطارها در روز جمعه در خط 4 برای حرکت نمازگزاران محترم به نماز از ساعت 8 صبح، 4 دقیقه و برای بازگشت نمازگزاران محترم از نماز 3 دقیقه خواهد بود و این در حالیست که سرفاصله زمانی حرکت قطارها در این خط در روزهای تعطیل طبق روال 10 دقیقه بود.

وی اظهار داشت: در این روز همچنین فاصله حرکت زمانی قطارها در خطوط 1و2 نیز مانند روزهای کاری(غیر تعطیل) خواهد بود.

مقدم گفت: در روزهای 12 و 22 بهمن مترو برای مسافران محترم رایگان است.



