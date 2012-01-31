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۱۱ بهمن ۱۳۹۰، ۱۷:۰۰

تسهیلات ویژه شرکت بهره برداری مترو تهران برای نمازگزاران روز جمعه

تسهیلات ویژه شرکت بهره برداری مترو تهران برای نمازگزاران روز جمعه

شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه برای نمازگزاران نماز جمعه این هفته ( 14 بهمن ) که به امامت رهبر معظم انقلاب برپا می شود تسهیلات ویژه‌ای در نظر گرفته است.

به گزارش خبرگزاری مهر،احسان مقدم با بیان این که در روز جمعه 14 بهمن که نمازجمعه به امامت رهبر معظم انقلاب برپا می شود، سرویس دهی به نمازگزاران محترم رایگان خواهد بود گفت:  سرفاصله زمانی حرکت قطارها در روز جمعه در خط 4 برای حرکت نمازگزاران محترم به نماز از ساعت 8 صبح، 4 دقیقه و برای بازگشت نمازگزاران محترم از نماز 3 دقیقه خواهد بود و این در حالیست که سرفاصله زمانی حرکت قطارها در این خط در روزهای تعطیل طبق روال 10 دقیقه بود.

وی اظهار داشت: در این روز همچنین فاصله حرکت زمانی قطارها در خطوط 1و2 نیز مانند روزهای کاری(غیر تعطیل) خواهد بود.

مقدم گفت: در روزهای 12 و 22 بهمن مترو برای مسافران محترم رایگان است.


 

کد مطلب 1522074

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