  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۱۱ بهمن ۱۳۹۰، ۱۶:۱۵

عنایت در گفتگو با مهر:

رزمایش فجرآفرینان گردان‌های عاشورا و الزهرا(س) در نیشابور برگزار می شود

رزمایش فجرآفرینان گردان‌های عاشورا و الزهرا(س) در نیشابور برگزار می شود

نیشابور - خبرگزاری مهر: فرمانده ناحیه مقاومت بسیج نیشابور از برگزاری رزمایش فجرآفرینان گردانهای عاشورا و الزهرا(س) به مناسبت گرامیداشت سی و سومین سالگرد انقلاب اسلامی در دهه فجر خبر داد.

سرهنگ پاسدار احمد عنایت در گفتگو با خبرنگار مهر، همایش دوچرخه سواری، برگزاری مسابقات ورزشی جام فجر، افتتاح پایگاه‌های مقاومت و سوله‌های صالحین، برنامه‌های فرهنگی و مراسم شبی با قرآن و از دیگر برنامه‌ها عنوان کرد.

وی اظهارکرد: با توجه به اهمیت برنامه‌های امسال با توجه به مسایل سیاسی منطقه و جهان، برنامه گرامیداشت دهه مبارک فجر امسال از اهمیت بالایی برخوردار است چرا که بعد از سی و سه سال ما شاهد صادرات انقلاب اسلامی ایران در منطقه خاورمیانه و حتی قلب اروپا هستیم.

وی با اشاره به دیگر برنامه‌های حوزه‌های مقاومت و کانون‌های بسیج در‌ گرامیداشت ایام دهه مبارک فجر عنوان کرد: آذین‌بندی حوزه‌ها، کانون‌ها و پایگاه‌های مقاومت بسیج، برگزاری مراسم ویژه ساعت ورود حضرت امام (ره)، دیدار با خانواده‌های معظم شهدا، غبارروبی و عطرافشانی مزار شهدا از جمله این برنامه‌هاست.

سرهنگ عنایت از اعزام کاروان راهیان نور دانش‌آموزان دختر مقطع دوم دبیرستان و رژه موتورسوران و تاکسیرانی در این ایام خبر داد.

وی ادامه داد: برگزاری یادواره شهدا، برگزاری همایش‌های بصیرتی و روشنگری، برگزاری جشنواره شیرینی‌پزی، نمایشگاه هنرهای دستی و تجسمی، برگزاری گشت‌های امنیتی و اطلاعاتی بسیج، اجرای نمایشنامه ضامن آهو در فرهنگسرای وکیلی، مسابقه کتابخوانی، برپایی ایستگاه‌های صلواتی از دیگر برنامه های پیش‌بینی شده این ناحیه است.

کد مطلب 1522075

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها