سرهنگ پاسدار احمد عنایت در گفتگو با خبرنگار مهر، همایش دوچرخه سواری، برگزاری مسابقات ورزشی جام فجر، افتتاح پایگاههای مقاومت و سولههای صالحین، برنامههای فرهنگی و مراسم شبی با قرآن و از دیگر برنامهها عنوان کرد.
وی اظهارکرد: با توجه به اهمیت برنامههای امسال با توجه به مسایل سیاسی منطقه و جهان، برنامه گرامیداشت دهه مبارک فجر امسال از اهمیت بالایی برخوردار است چرا که بعد از سی و سه سال ما شاهد صادرات انقلاب اسلامی ایران در منطقه خاورمیانه و حتی قلب اروپا هستیم.
وی با اشاره به دیگر برنامههای حوزههای مقاومت و کانونهای بسیج در گرامیداشت ایام دهه مبارک فجر عنوان کرد: آذینبندی حوزهها، کانونها و پایگاههای مقاومت بسیج، برگزاری مراسم ویژه ساعت ورود حضرت امام (ره)، دیدار با خانوادههای معظم شهدا، غبارروبی و عطرافشانی مزار شهدا از جمله این برنامههاست.
سرهنگ عنایت از اعزام کاروان راهیان نور دانشآموزان دختر مقطع دوم دبیرستان و رژه موتورسوران و تاکسیرانی در این ایام خبر داد.
وی ادامه داد: برگزاری یادواره شهدا، برگزاری همایشهای بصیرتی و روشنگری، برگزاری جشنواره شیرینیپزی، نمایشگاه هنرهای دستی و تجسمی، برگزاری گشتهای امنیتی و اطلاعاتی بسیج، اجرای نمایشنامه ضامن آهو در فرهنگسرای وکیلی، مسابقه کتابخوانی، برپایی ایستگاههای صلواتی از دیگر برنامه های پیشبینی شده این ناحیه است.
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