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۱۱ بهمن ۱۳۹۰، ۱۷:۲۹

نادری خبر داد:

اجرای 45 ویژه‌برنامه دهه فجر در بندر عسلویه

اجرای 45 ویژه‌برنامه دهه فجر در بندر عسلویه

عسلویه - خبرگزاری مهر: بخشدار عسلویه از اجرای 45 ویژه‌برنامه دهه فجر در بندر عسلویه خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالله نادری بعد از ظهر سه‌شنبه در نشست هماهنگی ستاد دهه فجر عسلویه اظهار داشت: تکریم و بزرگداشت دهه فجر از مهمترین وظایف مسئولان است و باید با برنامه‌های متنوعی نسبت به بزرگداشت این ایام اهتمام ورزیم.

وی افزود: نظام اسلامی خدمات شایسته‌ای به مردم ارائه کرده و باید دستاوردهای این نظام برای مردم تبیین شود.

بخشدارعسلویه از اجرای 45 ویژه‌برنامه دهه فجر در بندر عسلویه خبر داد و افزود: گرامیداشت سی و سومین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی با اجرای 45 ویژه برنامه در دهه فجر امسال از چهارشنبه 12 بهمن در بخش عسلویه برگزار می‌شود.

نادری تصریح کرد: دهه فجر در پیشبرد اهداف و آرمانهای انقلاب اسلامی اهمیتی اساسی دارد و در واقع دهه فجر شورانگیزترین صفحه تاریخ انقلاب بوده است.

وی یادآور شد: بیش از سه دهه از تاریخ پرفراز و نشیب انقلاب اسلامی می‌گذرد و ما اکنون شاهد عزت و افتخار و سربلندی انقلاب اسلامی و نقش‌آفرینی بی‌مثال آن در بیداری و خود آگاهی ملت‌های آزادیخواه جهان هستیم.

بخشدار عسلویه ادامه داد: در شرایط خفت‌باری که اردوی استکبار در عین ناکامی و حقارت با توسل به حربه‌ها، ترفندها، توطئه‌ها و اعمال ضد بشری و انسانی، ترور، تحریم، فتنه‌گری و ارعاب سعی دارد با تخریب افکار و اذهان جهانی، جلوی رشد و پیشرفت ملت‌های آزاده را بگیرد؛ وظیفه داریم آیین‌های دهه فجر امسال را پرفروغ‌تر از گذشته برگزار کنیم.

نادری گفت: بخش عسلویه در سالهای گذشته رشد قابل توجهی داشته و امیدوار هستیم روز به روز شاهد بهبود وضعیت در بخش باشیم.

کد مطلب 1522076

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