به گزارش خبرنگار مهر، عبدالله نادری بعد از ظهر سه‌شنبه در نشست هماهنگی ستاد دهه فجر عسلویه اظهار داشت: تکریم و بزرگداشت دهه فجر از مهمترین وظایف مسئولان است و باید با برنامه‌های متنوعی نسبت به بزرگداشت این ایام اهتمام ورزیم.

وی افزود: نظام اسلامی خدمات شایسته‌ای به مردم ارائه کرده و باید دستاوردهای این نظام برای مردم تبیین شود.

بخشدارعسلویه از اجرای 45 ویژه‌برنامه دهه فجر در بندر عسلویه خبر داد و افزود: گرامیداشت سی و سومین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی با اجرای 45 ویژه برنامه در دهه فجر امسال از چهارشنبه 12 بهمن در بخش عسلویه برگزار می‌شود.

نادری تصریح کرد: دهه فجر در پیشبرد اهداف و آرمانهای انقلاب اسلامی اهمیتی اساسی دارد و در واقع دهه فجر شورانگیزترین صفحه تاریخ انقلاب بوده است.



وی یادآور شد: بیش از سه دهه از تاریخ پرفراز و نشیب انقلاب اسلامی می‌گذرد و ما اکنون شاهد عزت و افتخار و سربلندی انقلاب اسلامی و نقش‌آفرینی بی‌مثال آن در بیداری و خود آگاهی ملت‌های آزادیخواه جهان هستیم.

بخشدار عسلویه ادامه داد: در شرایط خفت‌باری که اردوی استکبار در عین ناکامی و حقارت با توسل به حربه‌ها، ترفندها، توطئه‌ها و اعمال ضد بشری و انسانی، ترور، تحریم، فتنه‌گری و ارعاب سعی دارد با تخریب افکار و اذهان جهانی، جلوی رشد و پیشرفت ملت‌های آزاده را بگیرد؛ وظیفه داریم آیین‌های دهه فجر امسال را پرفروغ‌تر از گذشته برگزار کنیم.



نادری گفت: بخش عسلویه در سالهای گذشته رشد قابل توجهی داشته و امیدوار هستیم روز به روز شاهد بهبود وضعیت در بخش باشیم.