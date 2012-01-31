کسب سهمیه لیگ برتر پیشرفت قابل توجهی برای هندبال قم دارد

وحید اخوان در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: اگر تیم هندبال مهتاب قم در جمع دو تیم برتر مرحله نهایی رقابت های لیگ دسته اول هندبال باشگاه های کشور قرار بگیرد، سهمیه حضور در مسابقات لیگ برتر این رشته را کسب می‌کند.



وی با اشاره به تمریناتی که تیم هندبال مهتاب قم برای آمادگی حضور در مرحله نهایی پیکارهای لیگ دسته اول هندبال باشگاه های کشور پشت سر گذاشته است، افزود: در اردوهای تمرینی بازیکنان با افکار تاکتیکی سرمربی آشنا شده و برای برگزاری مسابقات با سایر تیم‌های مدعی این مرحله آماده شده اند.



دبیر هیئت هندبال قم در ادامه به حضور چند بازیکن جدید در اردوی تیم هندبال مهتاب قم برای بازی های مرحله نهایی لیگ دسته اول هندبال باشگاه های کشور اشاره کرد و بیان داشت: با اضافه شدن دو بازیکن جدید به اردوی تیم هندبال مهتاب قم، امیدواریم بازیکنان جدید بتوانند در کنار دیگر بازیکنان که در مرحله گروهی درخشش خوبی داشتند، تیم را قوی تر از مرحله قبل کنند.



وی افزود: هندبال استان قم طی چند سال اخیر نسبت به سال های گذشته روند رو به رشدی در پیش گرفته است و با تلاش هایی که در هیئت صورت گرفته، بعد از سال ها انشاءالله نماینده قم با اقتدار به لیگ برتر هندبال باشگاه های کشور صعود خواهد کرد.



اخوان تصریح کرد: بعد از پایان دیدارهای مرحله گروهی مسابقات لیگ دسته اول هندبال باشگاه های کشور که در سه گروه مقدماتی به انجام رسید، یکی از هیئت هایی بودیم که علاقمند به میزبانی دیدارهای مرحله نهایی بودیم اما در نهایت تبریز میزبان شد.



وی بیان داشت: هیئت هندبال استان قم درخواست رسمی خود را برای میزبانی رقابت‌های هندبال مرحله نهایی لیگ دسته اول مردان کشور به فدراسیون هندبال ارائه کرد اما این درخواست پذیرفته نشد تا هیئت هندبال استان آذربایجان شرقی میزبان این مسابقات باشد.



دبیر هیئت هندبال قم اظهار داشت: پیروزی‌های بسیار خوبی توسط تیم هندبال مهتاب قم در مرحله گروهی مساباقت این فصل لیگ دسته اول رقم خورد که قطعا نه تنها منجر به غرور در بین بازیکنان نمی‌شود بلکه بر انگیزه و اشتیاق آنها برای صعود به لیگ برتر می افزاید.



وی تصریح کرد: تیم هندبال مهتاب قم امسال با نتایج خوب و درخشان که در رقابت‌های هندبال لیگ دسته اول باشگاه‌های کشور کسب کرده است، جواب اعتماد مدیران و مسئولان ورزش قم و هیئت را به خوبی پاسخ داده است و امیدواریم این نتایج ادامه داشته باشد.



اخوان تصریح کرد: تیم هندبال مهتاب قم حریف بسیار سرسختی برای دیگر مدعیان حاضر در مرحله نهایی مسابقات لیگ دسته اول هندبال باشگاه های کشور است و با توجه به انگیزه و آمادگی نفرات این تیم، هر تیم دیگری در برابر این تیم دیداری مشکل خواهد داشت.

