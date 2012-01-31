به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه به مناسبت برگزاری فوتبال بین تیمهای استقلال و پیروزی در 13 اسفند سال جاری در ورزشگاه آزادی، 1100 دستگاه اتوبوس و مینیبوس اقدام به جابهجایی مسافران از مبدا ورزشگاه مذکور به مقاصد مختلف شهر تهران میکند.
محل استقرار اتوبوسهای شرکت واحد، در ضلع شرقی، غربی و پارکینگ 19 و 20 ورزشگاه آزادی است.
در ضمن تعداد 100 دستگاه اتوبوس در پایانه آزادی مستقر است که تماشاگران مراجعه کننده به منظور دسترسی به میادین امام حسین، نبوت، چهارراه تهرانپارس و پایانه خاوران میتوانند از این اتوبوسها استفاده کنند.
شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه ضمن تشکر از تماشاگران فوتبال درخواست میکند در حفظ و نگهداری اتوبوسهای اعزامی اقدام کنند.
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