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۱۱ بهمن ۱۳۹۰، ۱۶:۵۹

اختصاص ۱۱۰ دستگاه اتوبوس و مینی‌بوس برای شهرآورد پایتخت

اختصاص ۱۱۰ دستگاه اتوبوس و مینی‌بوس برای شهرآورد پایتخت

شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه با 1100 دستگاه اتوبوس و مینی‌بوس در شهرآورد پایتخت خدمت‌رسانی‌ می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه به مناسبت برگزاری فوتبال بین تیم‌های استقلال و پیروزی در 13 اسفند سال جاری در ورزشگاه آزادی، 1100 دستگاه اتوبوس و مینی‌بوس اقدام به جابه‌جایی مسافران از مبدا ورزشگاه مذکور به مقاصد مختلف شهر تهران می‌کند.

محل استقرار اتوبوس‌های شرکت واحد، در ضلع شرقی، غربی و پارکینگ 19 و 20 ورزشگاه آزادی است.

در ضمن تعداد 100 دستگاه اتوبوس در پایانه آزادی مستقر است که تماشاگران مراجعه کننده به منظور دسترسی به میادین امام حسین، نبوت، چهارراه تهران‌پارس و پایانه خاوران می‌‌توانند از این اتوبوس‌ها استفاده کنند.

شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه ضمن تشکر از تماشاگران فوتبال درخواست می‌کند در حفظ و نگهداری اتوبوس‌های اعزامی اقدام کنند.

کد مطلب 1522078

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