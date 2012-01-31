گلبانگ دهه فجر در مدارس خراسان رضوی نواخته می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد ابراهیم محمدی ظهر سه شنبه در نشستی با خبرنگاران تصریح کرد: سرود ای امام با اجرای 500 نفری دانش آموزان در میدان 15 خرداد و سرود 1357نفری دانش آموزان مشهدی همراه با 200 هزار تن از هم استانی ها در 22 بهمن؛از مهمترین برنامه های دهه فجر است.

وی افزود: برگزاری نمایشگاه کتاب در سالن حاتمی مشهد و مسابقه عکاسی "جلوه های حضور"در راهپیمایی 22 بهمن نیز از دیگر برنامه های آموزش و پرورش در ایام دهه فجر است.

وی با بیان این که لوح فشرده حاوی سرودها و سایر مستندات انقلاب به مدارس ارسال شده است ، اظهار داشت: آموزشگاه های مشهد با همکاری شهرداری در جشنواره مدرسه آرایی شرکت می کنند.

دو سینمای آموزش و پرورش در هفته تربیت اسلامی افتتاح می شود

محمدی با اشاره به بازدید 23 هزار نفری دانش آموزان از سینمای سه بعدی این اداره، خبر از افتتاح سینمای تربیت با ظرفیت 400و سینمای مشکی با ظرفیت700 تن ،درهفته تربیت اسلامی داد.

وی افزود: سال گذشته 3 هزار و500 تن از معلمان در مسابقات معارف به استان راه یافتند و امسال در حال کشوری کردن این حرکت معنوی هستیم.

معاون پرورشی و تربیت بدنی اداره کل آموزش و پرورش در خصوص دیگراقدامات این معاونت در ایام پیروزی انقلاب یادآورشد: گفتمان انقلاب، نمایشگاه عکس و تصویر، خاطره گویی، برای دانش آموزان و مسابقه کتاب خوانی، کوهنوردی خانوادگی و مسابقات قرانی ویژه معلمان از شاخص ترین برنامه های این 10 روز است.