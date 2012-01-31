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۱۱ بهمن ۱۳۹۰، ۱۷:۰۸

ایران نژاد:

تحریم ها حباب های توخالی هستند

تحریم ها حباب های توخالی هستند

کرج - خبرگزاری مهر: فرماندار کرج گفت: تحریم های اعمال شده بر ملت ایران حبابهای تو خالی هستند که در دل افراد بی ایمان نفوذ می کند و افرادی که اعتقاد و باور قلبی به خداوند دارد هرگز ترسی به دل راه نخواهند داد.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی ایران نژاد در جلسه شورای اداری شهرستان کرج که بعد از ظهر سه شنبه و با حضور مدیران ادارت مختلف شهرستان کرج برگزار شد گفت: آنچه امروز باید مورد توجه بوده و در راس امور قرار گیرد خدمتگزاری برای رضای خداوند و باور و اعتقاد قلبی به خداوند در گفتار و کردار است.

وی افزود: کار و تلاش برای غیر خدا باطل بوده و بی شک بی اخلاقی و گناه را به دنبال داشته و سقوط در جهنم و در آغوش کشیدن عذاب اخروی را به دنبال خواهد داشت.

وی گفت: محک ایران با حباب توخالی تحریم از سوی غرب، بر دل خیلی ها رعب و وحشت انداخته و روح و روان آنها را پریشان کرده اما بی شک این گونه حبابها در دل افراد با ایمان و کسانی که در امور خود تنها به خدا تکیه کرده تنها خود را مسئول و پاسخگو در برابر محکمه عدل الهی می دانند هیچ نفوذی نخواهد داشت.

ایران نژاد بصریح کرد: تحریم غرب بر علیه ایران تئوری از پیش تعیین شده آنها برای کمرنگ جلوه دادن اقتدار نظام و مخدوش کردن فضای انتخابات نهم مجلس شورای اسلامی است و گرنه بسیاری از تهدیدها و تحریم های آن ها جدید نبوده و سالهاست شاهد آن هستیم.

وی با اشاره به تهدیدات غرب مبنی بر ورود ناوهای اروپائی و آمریکائی به تنگه هرمز گفت: سالهاست که بیش از 30 تا 40 ناو کشورهای فرامنطقه ای در آبهای آزاد تردد دارند و اینکه امروز از این موضوع برای تهدید استفاده می کنند نشان از ناتوانی آنها در برابر اقتدار نظام اسلامی دارد.

وی گفت: حضور حداکثری در راهپیمائی 22 بهمن و در صحنه انتخابات مشتی محک خواهد بود در برابر این یاوه گوئی ها و مردم بار دیگر با حضور در صحنه پایبندی خود به نظام و مسئولان را اثبات خواهند کرد و این امر سبب ناکامی مجدد دشمنان داخلی و خارجی در طرح نقشه های شوم علیه ایران خواهد بود.

فرماندار کرج افزود: اصل حاکمیت نظام اسلامی مردم هستند و وظیفه مسئولان و مدیران نظام، تلاش برای جذب حداکثری رضایت مردم و تقویت پایه های نظام اسلامی در این برهه زمان خواهد بود.

کد مطلب 1522080

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