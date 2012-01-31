تحریم ها حباب های توخالی هستند

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی ایران نژاد در جلسه شورای اداری شهرستان کرج که بعد از ظهر سه شنبه و با حضور مدیران ادارت مختلف شهرستان کرج برگزار شد گفت: آنچه امروز باید مورد توجه بوده و در راس امور قرار گیرد خدمتگزاری برای رضای خداوند و باور و اعتقاد قلبی به خداوند در گفتار و کردار است.

وی افزود: کار و تلاش برای غیر خدا باطل بوده و بی شک بی اخلاقی و گناه را به دنبال داشته و سقوط در جهنم و در آغوش کشیدن عذاب اخروی را به دنبال خواهد داشت.

وی گفت: محک ایران با حباب توخالی تحریم از سوی غرب، بر دل خیلی ها رعب و وحشت انداخته و روح و روان آنها را پریشان کرده اما بی شک این گونه حبابها در دل افراد با ایمان و کسانی که در امور خود تنها به خدا تکیه کرده تنها خود را مسئول و پاسخگو در برابر محکمه عدل الهی می دانند هیچ نفوذی نخواهد داشت.

ایران نژاد بصریح کرد: تحریم غرب بر علیه ایران تئوری از پیش تعیین شده آنها برای کمرنگ جلوه دادن اقتدار نظام و مخدوش کردن فضای انتخابات نهم مجلس شورای اسلامی است و گرنه بسیاری از تهدیدها و تحریم های آن ها جدید نبوده و سالهاست شاهد آن هستیم.

وی با اشاره به تهدیدات غرب مبنی بر ورود ناوهای اروپائی و آمریکائی به تنگه هرمز گفت: سالهاست که بیش از 30 تا 40 ناو کشورهای فرامنطقه ای در آبهای آزاد تردد دارند و اینکه امروز از این موضوع برای تهدید استفاده می کنند نشان از ناتوانی آنها در برابر اقتدار نظام اسلامی دارد.

وی گفت: حضور حداکثری در راهپیمائی 22 بهمن و در صحنه انتخابات مشتی محک خواهد بود در برابر این یاوه گوئی ها و مردم بار دیگر با حضور در صحنه پایبندی خود به نظام و مسئولان را اثبات خواهند کرد و این امر سبب ناکامی مجدد دشمنان داخلی و خارجی در طرح نقشه های شوم علیه ایران خواهد بود.

فرماندار کرج افزود: اصل حاکمیت نظام اسلامی مردم هستند و وظیفه مسئولان و مدیران نظام، تلاش برای جذب حداکثری رضایت مردم و تقویت پایه های نظام اسلامی در این برهه زمان خواهد بود.