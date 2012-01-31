بارش برف و باران در چهار محال و بختیاری آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، بارش هم اکنون در شهرکرد بارش به صورت باران است ودر حال آبگرفتگی معابر وخیابانها است.

بارش باران موجب کندی رفت و آمد خودروهای سواری شده و هم اکنون در خیابانهای شریعتی، ملت، 17 شهریور این شهر خوروهای سواری و وسایل نقلیه به کندی حرکت می کند و بارندگی موجب ایجاد ترافیک در این شهر شده است.

در تعدادی از خیابانها نیز برخورد جزئی بین خوروها به خاطر لغزندگی ایجاد شده است.

در ارتفاعات بارش بصورت برف است و هم اکنون بارش برف در حال سفید کردن کوهها است.

بارش در شهرستان کوهرنگ نیز بصورت برف گزارش شده است.

آب و هوای این استان توسط هواشناسی در 24 ساعت آینده ابری همراه با بارش برف وباران و وزش باد و برخی نقاط رعد وبرق گزارش شده است.

بررسی نقشه های پیش یابی عددی بیانگر قرار گرفتن هوای منطقه در دامنه فعالیت یک سامانه بارشی است که تا روز های پایانی هفته جاری دراستان بارش قابل ملاحظه برف و باران گاهی رگبار و رعدوبرق و وزش باد پیش بینی می شود.

از روز جمعه با عبور جریانات ناپایدار دمای هوا کاهش محسوسی خواهد داشت.