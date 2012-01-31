آمادگی پلیس فرودگاهها برای حج عمره

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار ”نبی الله حیدری“ در کارگاه آموزشی مدیران پلیس فرودگاه های کشور با اشاره به اینکه طی سه سال گذشته، هیچ زائر حج عمره و تمتع توسط پلیس عربستان دستگیر نشده است، گفت: موفقیت کنونی مدیون تلاش و حضور پر رنگ پلیس فرودگاه ها در جلسات توجیهی کاروانها، آموزش همگانی، تبلیغات، هشدارهای پلیسی است که این اتفاق باعث عزتمندی نظام جمهوری اسلامی ایران در آنسوی مرزها شد.

سردار حیدری از آمادگی کامل پلیس فرودگاه به منظور خدمات رسانی به حجاج عمره مفرده خبرداد و افزود: مصمم هستیم اقدامات خود را سختگیرانه اما مودبانه انجام دهیم.

رییس پلیس فرودگاه های کشور با اشاره به بازنگری قانون مبارزه با مواد مخدر گفت: بر طبق ماده 17 این قانون چنانچه هر تبعه ایرانی با هر قصدی اقدام به حمل یا قاچاق مواد مخدر به هر میزان کند و در فرودگاه‌های کشور دستگیر شود گذرنامه وی باطل و از یک سال تا 5 سال ممنوع‌الخروج می‌شود.

وی ادامه داد: برای بار دوم، چنانچه فرد مزبور به هر مقداری که مواد مخدر داشته باشد در پرواز خارجی اگر دستگیر شود گذرنامه وی باطل و از 5 تا 15 سال ممنوع‌الخروج می‌شود.

به گفته سردار حیدری‏، در صورتی که در پروازهای داخلی و خارجی اعم از سیاحتی و زیارتی حتی اگر یک گرم مواد مخدر کشف شود مسافر از ادامه سفر باز می ماند و در صورتی که پرواز خارجی باشد گذرنامه و ویزای وی باطل می‌شود.

وی در ادامه با بیان اینکه حمل متادون بدون مجوز در پروازهای داخلی جرم محسوب می شود و مجازات دارد، گفت:این گروه از مسافران فقط در صورت داشتن کارت درمان از کلینک‌های خودمعرف وزارت بهداشت و درمان و یا سازمان بهزیستی می‌توانند با خود متادون حمل کنند.

این مقام مسئول تصریح کرد: البته در پروازهای خارجی متادون کشف شده ضبط می‌شود زیرا در برخی کشورها از جمله کشورهای حاشیه خلیج‌فارس متادون را معادل روانگردانها می‌‌دانند.

رییس پلیس فرودگاه های کشور با اشاره به نوسازی و بازسازی دستگاه های کمک بازرسی فرودگاه از قبیل بادی اسکنر، بیوسونسر، ایکس ری؛ آموزش ماموران پلیس در 17 فرودگاه کشور و آشنایی آنها با انواع جاسازی موادمخدر تصریح کرد: با توجه به پیچیدگی جاسازی موادمخدر ، پلیس با دقت عمل و نصب دستگاه های پیشرفته نسبت به کشف و ضبط مواد اقدام خواهد کرد.

سردار حیدری با اشاره به همکاری دستگاه‌های مختلف از جمله ستاد مبارزه با مواد مخدر و وزارت امور خارجه خطاب به فرماندهان پلیس فرودگاه های کشور گفت: باید عزم خود را جزم کنیم که اگر یک گرم هم مواد مخدر در سفر عربستان کشف شود از ادامه سفر، فرد مزبور جلوگیری شود و از سه سال گذشته تا امروز یک نفر ایرانی هم در عربستان به خاطر مواد مخدر دستگیر نشده است.