توانایی های علمی و فرهنگی کشورها بر استانداردسازی تاثیرگذار است

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر موسوی موحدی ظهر سه شنبه در همایش تجلیل از پژوهشگران برتر سال 90 در موسسه استاندارد در کرج افزود: به فراخور حال هر کشور و بر مبنای قابلیت های علمی و فنی هر کشور محصولات استاندارد آن کشور متفاوت خواهد بود.



این استاد دانشگاه ادامه داد: هر چه قابلیت های علمی بالاتر باشد قطعا کیفیت استاندارد سازی نیز بالاتر خواهد بود.



وی گفت: کیفیت سازی و ایجاد آن بر محور دانش افزایی و حلول دانش در آن پدیده است و هر چه دانش بیشتر و فراوان تر باشد، ترکیبی و تلفیقی تر باشد استاندارد بهتری خواهیم داشت.



این استاد در تشریح دانش نیز اظهار داشت: دانش مصرف اطلاعات است و هر که بتواند اطلاعات را بیشتر مصرف و به کار گیرد دانش فراگیرتری خواهد داشت؛ لذا دانش به انسانها باز می گردد.



وی با اشاره به مطالعات انجام شده در کتب معتبر سال 2011 گفت: پردازش اطلاعات برای ذهن خودآگاه 40 بایت در ثانیه است در حالی که قدرت پردازش اطلاعات برای ذهن ناخودآگاه 40 میلیون بایت در ثانیه است و فرق بین این دو آن است که در ضمیرغنی انسانها پردازش قدرتمند اطلاعات بیشتر انجام خواهد شد.



موسوی ادامه داد: انسان پیکره ای است که از همه عوامل مطالب را می گیرد (عوالم درونی و بیرونی) مانند ماهواره ای می گیرد و با تلفیق صاحبان چنین انسانهایی استانداردهای متفاوتی خواهند داشت.



شهری که یک پلاستیک در آن یافت نمی شود



استاد بیوفیزیک دانشگاه تهران در بخش دیگری از سخنان خود به نقش محصولات صنعتی بر سلامت انسان اشاره کرد و گفت: در بسیاری از کشورهای جهان محصولات سبز جایگزین محصولات غیر استاندارد شده است به نحوی که در یکی از شهرهای آمریکا به نام شهر راکی هیچ پلاستیکی یافت نمی شود و تمام محصولات آن سبز است.



وی افزود: امروزه بسیاری از شهرهای صنعتی بیماری های صنعتی را ایجاد کرده که سرطان، آلزایمر و....نمونه بارز آن است؛ استفاده از مواد افزودنی که مجاز نام گرفته اند و کنسروهایی که در محصولات مصرف می شود همگی سرطان زا و رادیکال زاست.



این چهره ماندگار گفت: در پژوهشگاه استاندارد ایران هم باید محصولات سبز جایگاه پیدا کند و توسعه تحقیقاتی و مطالعات جامعی در خصوص بند زائات سدیم صورت گیرد.



وی افزود: تحقق این امر فقط در گرو دانش است و دانش نیز نیروی انسانی توسعه یافته می خواهد.



این استاد دانشگاه معتقد است: اگر که دانش وارد حوزه استاندارسازی و مسائل اجتماعی شود، سطح و جایگاه جامعه بالا خواهد رفت.



پژوهشگاه استاندارد نیازمند افسران اطلاعات



موسوی موحدی در بخش دیگری گفت: پژوهشگاه استاندارد نیازمند افسرانی است که این توانایی را داشته باشند که اطلاعات را دریافت کرده، جمع بندی کنند و تحویل مدیریت استاندارد بدهند؛ روندی که کمتر در کشور ما دیده می شود.

وی افزود: نمی توان مطالب تدوین شده دیگران را برای خود به کار برد؛ لذا نیازمند پژوهشگران و افسران اطلاعات برای دریافت معیار و استانداردسازی هستیم.



موسوی موحدی مهمترین مسئله برای استاندارد سازی را ارتباطات منطقه ای و بین المللی ذکر کرد و گفت: با توسعه ارتباطات در عرصه علم حتی می توان ضعف های مالی را جبران و کاستی های حوزه پژوهش و استانداردسازی را مرتفع ساخت.



وی با اشاره به پیام دهه فجر و استقلال به عنوان شعار انقلاب گفت: این شعار برای ما یادآوری می کند که در تمامی حوزه ها از جمله صنعت استاندارد تابع دیگران نباشیم.



این استاد دانشگاه در بخش دیگری به ارائه مقالات ارسالی از سوی ایران به سایر نقاط جهان اشاره کرد و گفت: در حال حاضر بیش از 30هزار مقاله از سوی پژوهشگران این کشور به سراسر دنیا ارسال می شود و این امر حاکی از توان بالای علمی است.



کرسی استاندارد در دانشگاهها/ نیروی انسانی خاص حوزه استاندارد



این چهره ماندگار کشور برای توسعه پژوهشگاه ها نیز گفت: ایجاد کرسی های استاندارد، دفاتر خاص استاندارد و نیروی مختص به این حوزه در دانشگاهها مانند چراغی است که به معیارهای اصولی استاندار کمک خواهد کرد.



18 پژوهشگر برتر کشور تقدیر شدند



در این مراسم که رئیس پژوهشگاه استاندارد، رئیس سازمان ملی استاندارد، معاون نظارت بر اجرای استاندارد و سیستم های کیفیت و معاون توسعه نیروی انسانی و پژوهشگاه استاندارد نیز حضور داشتند، 18 پژوهشگر برتر کشور از استانهای خرسان رضوی، کردستان، تهران، اصفهان و آذربایجان شرقی با اهدا لوح مورد تقدیر قرار گرفتند.