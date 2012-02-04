یک طرح جدید برای حذف کنکور/ برگزاری آزمون تنها برای 50 رشته دانشگاهی

محمدحسین سرورالدین در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: سازمان سنجش برای حذف کنکور موضوع طبقه بندی رشته های دانشگاهی را مطرح کرده است که بر اساس این طرح، برخی از رشته ها قابلیت حذف کنکور را دارند و برخی دیگر با اعمال سوابق تحصیلی و کنکور قابلیت پذیرش را دارند.

وی افزود: ما پیشنهاد خود را در زمینه حذف کنکور بر اساس طبقه بندی رشته های دانشگاهی به کارگروه ماده 4 حذف کنکور ارائه کرده ایم و وزیر علوم دستور داده است که این طرح به صورت عملیاتی و اجرایی تر مورد بررسی قرار گیرد.

رئیس سازمان سنجش اظهار داشت: نظر کارگروه بر روی کلیات این مسئله مثبت بوده اما برای تصویب نهایی، این موضوع باید اجرایی و مشخص شود از همین رو در جلسه دیگری به صورت دقیق تر مورد بررسی قرار می گیرد.

رئیس سازمان سنجش یادآور شد: برای حذف کنکور در برخی از رشته ها پیش از سال 93، باید آمار دقیقی از رشته ها، میزان پذیرش، میزان اقبال به آن رشته ها و سایر موضوعات مرتبط با آن تهیه شود تا به صورت کامل در جلسه کارگروه مطرح شود.

وی با اشاره به برخی جزئیات این طرح خاطرنشان کرد: پیشنهاد سازمان سنجش در کارگروه ماده 4 تقسیم بندی رشته های تحصیلی دانشگاهها بود که ظرفیت برخی از این رشته ها همواره در دانشگاهها خالی می ماند و در مقابل ظرفیت برخی از رشته ها به دلیل پرمتقاضی بودن بسیار کم است.

سرورالدین اضافه کرد: برای 50 رشته پرمتقاضی باید برای هم آزمون برگزار شود و هم سوابق تحصیلی درنظر گرفته شود، در بخش دیگر 50 تا 100 رشته متوسط هستند که می توان برای آنها سوابق تحصیلی در نظر گرفت اما 100 رشته هستند که برای ورود داوطلب به آنها نیاز به آزمون و سوابق تحصیلی نیست.

رئیس سازمان سنجش آموزش کشور گفت: ما اعلام کرده ایم که این 100 رشته نیازی به آزمون ندارند و داوطلبان می توانند در دانشگاههای غیرانتفاعی و غیر روزانه بر اساس دیپلمی که گرفته اند، پذیرفته شوند.