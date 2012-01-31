2964 نفر قاچاقچی مواد مخدر امسال در زنجان دستگیر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ معرفت‌الله جوزی افزود: پلیس از ابتدای سال‌جاری با تشدید برخورد با سوداگران مرگ اقدامات گسترده‌ای را انجام که در 10 ماهه سال‌جاری 23 باند تهیه و توزیع مواد مخدر شناسائی و متلاشی شده است.

وی تصریح کرد: در 10 ماهه سال‌جاری با تلاش ماموران انتظامی کشفیات مواد مخدر نسبت به مشابه سال قبل با افزایش روبرو بوده و بیش از 982 کیلو گرم انواع مواد مخدر کشف و 155 دستگاه خودرو متعلق به سوداگران مرگ توقیف و 41 طرح نیز در سطح استان به مرحله اجرا گذاشته شده است.

سرهنگ جوزی گفت: روز گذشته با شناسائی و دستگیری دو خرده فروش مواد مخدر 236 گرم انواع مواد مخدر را کشف کردند.

نمایشگاه اسناد تاریخی خطی "اسناد خانگی-هویت ملی" برگزار می شود

نمایشگاه اسناد تاریخی خطی "اسناد خانگی-هویت ملی" همزمان با فرا رسیدن سی و چهارمین سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی و ایام الله دهه مبارک فجر در بنای تاریخی دارایی، برگزار خواهد شد.

در این نمایشگاه تصویر انواع عقد نامه، مصالحه نامه، مبایعه نامه، هبه نامه، استشهاد نامه، وکالت نامه، وصیت نامه، اعتراف نامه و غیره به نمایش گذاشته شده است.قدیمی ترین سند تاریخی این نمایشگاه، عقد نامه ای متعلق به دوره فتحعلی شاه قاجار به سال 1213 ه.ق است.

تعدادی از این نسخ خطی، طی فراخوانی که انجام شد، توسط علاقمندان و دارندگان آثار تاریخی جهت نمایش، به این اداره کل اهدا شد.

این نمایشگاه 12 الی 22 بهمن ماه دایر بوده و بازدید برای عموم علاقمندان آزاد است.

همزمان با این نمایشگاه"نمایشگاه کشفیات آثار تاریخی" در بنای تاریخی دارایی، برگزار خواهد شد.

آثار تاریخی به نمایش گذاشته شده، با هوشیاری عوامل یگان حفاظت میراث فرهنگی استان زنجان طی عملیاتهای شبانه روزی از متجاوزین به آثار و قاچاقچیان اشیای تاریخی کشف و ضبط شده است.

یگان حفاظت میراث فرهنگی با انجام ماموریتهای قانونی خود طی عملیاتهای انجام شده در 10 ماه گذشته با اجرای 11 هزار و 250مورد نظارت و سرکشی به آثار تاریخی استان ، تعداد؛ 41متهم، 10 دستگاه فلزیاب، 404 قطعه شیء تاریخی را کشف و ضبط کرده است.

در این نمایشگاه تعداد400 قطعه شیء تاریخی کشف شده به همراه 10 دستگاه فلزیاب به نمایش گذاشته می شود.

نمایشگاه کشفیات آثار تاریخی از 12 الی 22 بهمن ماه در بنای تاریخی دارایی دایر بوده و بازدید برای عموم علاقمندان آزاد است.