به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا سقندلی ظهر سه شنبه در حاشیه جلسه کارگروه امنیت غذایی در جمع خبرنگاران افزود: عمده مناطق پرحادثه استان به صورت نقطه‌ای بوده و طی چند ماه گذشته اقدام به رفع نواقص آن شده است.

وی ادامه داد: در حال حاضر تقاطع‌های غیرهمسطح سه راه طارم، سجاس، نیک‌پی و سرب و روی جزو مناطق پرحادثه محسوب می‌شوند که برطرف کردن موارد مورد نقد، به زمان و اعتبار بالایی احتیاج دارد.

سقندلی با اشاره به اینکه ساماندهی تقاطع‌های غیرهمسطح پرحادثه در دست اجراست، افزود: از جمله دیگر اقدامات که در آینده‌ای نه چندان دور صورت خواهد گرفت، بهسازی تقاطع‌های سلطانیه، پل قره‌بلاغ، تقاطع ابتدای جاده ماهنشان و تقاطع محمودآباد واقع در محور قیدار ـ همدان ااست که در صورت تخصیص بودجه کافی، در کمترین زمان به مرحله اجرا خواهند رسید.

سقندلی از شناسایی 120 نقطه پرحادثه در جاده‌های استان خبر داد و افزود: پس از شناسایی 120 نقطه حادثه‌خیز در سطح استان، اقدام به استقرار 30 تیم متشکل از مأمور راه و ترابری، کارشناس پلیس راه و مأمور اداره کل حمل و نقل و پایانه‌های استان در زمان سفرهای نوروزی خواهد شد، تا بیش از پیش شاهد کاهش آمار مرگ و میر ناشی از تصادفات جاده‌ای باشیم.

مدیرکل راه و ترابری استان زنجان، در ادامه به افتتاح 9 طرح در دهه فجر امسال اشاره کرد و گفت: در دهه فجر سال‌جاری هفت راه روستایی و دو راه اصلی (دوربرگردان و تقاطع غیرهمسطح) افتتاح و به بهره‌برداری خواهند رسید.