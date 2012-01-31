پرداخت تنها 21 درصد یارانه حمل و نقل عمومی در یازدهمین ماه سال

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود رنجبریان با بیان این که از مجموع یک هزار میلیارد ریال یارانه مصوب مجلس بابت بلیت اتوبوسرانی تهران تنها 209 میلیارد پرداخت شده که 21 درصد از بودجه مصوب است گفت: در بخش وضعیت یارانه بلیت مترو نیز از 900 میلیارد ریال بودجه مصوب مجلس تنها 281 میلیارد ریال پرداخت شده که 31 درصد از بودجه مصوب است.

رنجبریان با اشاره به این که از 450 میلیارد ریال بودجه مصوب مجلس بابت حقوق و عوارض گمرکی واردات واگن و تجهیزات قطار شهری تنها 100 میلیارد ریال یعنی 22 درصد تحقق پیدا کرده، اظهار کرد: در این بخش در حال مبادله موافقت‌نامه مربوطه هستیم.

وی با بیان این که در خصوص حقوق ورودی ماشین آلات و تجهیزات وابسته به حمل و نقل عمومی وارداتی شهرها نیز مصوبه مجلس 2 هزار میلیارد ریال است، تصریح کرد: در این بخش سهم شهرداری تهران مشخص نشده، ضمن این که ریالی نیز دریافت نکرده‌ایم.

رنجبریان با ذکر این نکته که مجموع اعتبارات عمرانی مترو که به تصویب مجلس رسیده دو هزار و 439 میلیارد ریال بوده، اضافه کرد: در این بخش یک هزار و 374 میلیارد ریال دریافت شده که درصد تحقق آن در یازدهمین ماه سال به 56 درصد می‌رسد.

وی با تأکید بر این که از سهم شهرداری‌ها از محل وصول جریمه‌های رانندگی یک ریال هم به حساب شهرداری تهران واریز نشده، گفت: در خصوص 2 میلیارد دلار اعتبار مصوب مجلس در خصوص استفاده از تسهیلات صندوق توسعه ملی که یک میلیارد دلار آن سهم شهرداری تهران است نیز هیچ کمکی به متروی تهران نشده است.

