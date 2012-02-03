سناریوی جدید برای فروش اوراق مشارکت آبی

محمد حاج رسولی ها در گفتگو با مهر از جدیدترین اقدامات صورت گرفته در زمینه انتشار اوراق مشارکت طرح های آبی کشور خبر داد و گفت: با توجه به اینکه انتشار اوراق مشارکت در تبصره های بودجه امسال وجود دارد به معاونت نظارت راهبردی ریاست جمهوری پیشنهاد شد تبصره مربوط به انتشار اوراق مشارکت 90 را در بودجه 91 پایدار کند.

مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران با تاکید بر اینکه در بخش مربوط به انتشار اوراق مشارکت آبی امسال منابع خوبی حاصل نشده است، اظهار داشت: با برنامه ریزی های صورت گرفته قرار شد بانک مرکزی آئین نامه ای را برای واگذاری اوراق مشارکت به پیمانکاران تدوین کند.

حاج رسولی ها با اشاره به این موضوع که واگذاری اوراق مشارکت به پیمانکاران در جهت پرداخت بدهی های وزارت نیرو به آنها صورت می گیرد، افزود: البته ساز و کار تدوین آئین نامه جدید بانک مرکزی باید به نحوی باشد که اوراق فورا قابلیت نقدشوندگی نداشته باشد.

مشاور وزیر نیرو ادامه داد: در قالب آئین نامه جدید فروش اوراق مشارکت طرح های آبی وزارت نیرو به پیمانکاران لازم است تا برخی تعهدات نیز در آن پیش بینی شود به نحوی که دارندگان اوراق، پس از سررسید آن بتوانند برای نقد کردن به بانک ها مراجعه کنند.

این مقام مسئول در وزارت نیرو در این ارتباط که ممکن است با در نظر گرفتن شرایط برای اوراق مشارکت، پیمانکاران تمایلی به خرید آن به جای مطالبات خود را نداشته باشند، گفت: در این رابطه با پیمانکاران مذاکراتی صورت گرفته است.

به گفته حاج رسولی ها، با اینکه ممکن است اوراق مشارکت آبی که در نظر است به پیمانکاران واگذار شود به سرعت قابلیت نقدشوندگی نداشته باشد اما مزایای دیگری در قالب آن برای پیمانکاران وجود خواهد داشت.

مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران تصریح کرد: در خیلی از موارد اوراق مشارکت آبی می تواند به عنوان تضمین از سوی پیمانکاران مورد استفاده قرار گیرد.

وی ادامه داد: در حال حاضر پیمانکار برای سپردن تضمین اجرای طرح ها مجبور به واگذار ضمانتامه نقد است، اما در صورتی که طلبی در این بخش داشته باشد برگه های اوراق می تواند به عنوان ضمانت از سوی پیمانکاران مورد استفاده قرار گیرد.

حاج رسولی ها، تاکید کرد: به دلیل اینکه سپردن اوراق به عنوان ضمانت از سوی پیمانکاران به مراتب از تضمین نقدی مناسب تر است، در صورت عملیاتی شدن، طرح مورد استقبال پیمانکاران آبی قرار خواهد گرفت.