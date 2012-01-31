اردبیل در اجرای "طرح نور" جزو 5 استان برتر کشور/ برگزاری 3500 برنامه دهه فجر در مدارس

به گزارش خبرنگار مهر، احمد محمودزاده روز سه شنبه در نشست با خبرنگاران و رسانه های استان افزود: طرح ملی نور یا قرآن کریم از آذرماه امسال با شرکت 16 درصد از دانش آموزان و 4 درصد از فرهنگیان همزمان با سراسر کشور در استان اردبیل نیز اجرا می شود.

وی تعداد شرکت کننده در این طرح سراسری را دو میلیون نفر در سطح کشور اعلام کرد و گفت: طبق این طرح 10 میلیون نفر حافظ قرآن کریم در سیستم آموزش و پرورش کشور تربیت می شوند که در حال حاضر دو میلیون نفر به صورت داوطلبانه در این طرح شرکت کرده اند.

دبیر شورای آموزش و پرورش استان اجرای این طرحها را در راستای تقویت جایگاه معارف و علوم انسانی در آموزش و پرورش دانست و اضافه کرد: راهبرد و راهکارهای مختلفی در مورد تقویت جایگاه معارف اسلامی تدوین شده که به مرور در مدارس اجرا می شود.

وی تعامل بین مسجد، مدرسه و خانواده را یکی از راهکارهای وزارت آموزش و پرورش برای تقویت معارف دینی برشمرد و یادآور شد: آموزش و پرورش در راستای منویات مقام معظم رهبری چنین راهبردی را در نظر گرفته که در کنار آن برنامه های مختلف قرآنی و مذهبی اجرا می شود.

برگزاری 3500 برنامه برای گرامیداشت دهه فجر در مدارس اردبیل

محمودزاده همچنین با اشاره به فرا رسیدن ایام دهه فجر از اجرای سه هزار و 500 برنامه فرهنگی و هنری در مدارس استان خبر داد و تصریح کرد: مراسم گرامیداشت دهه فجر در آموزش و پرورش با همکاری تشکلهای دانش آموزی و ستاد کمیته فرهنگیان و دانش آموزان در 52 محور اجرا می شود.

وی با بیان اینکه آمورش و پرورش به عنوان یک مرجعیت نقش آگاهی بخشی را ایفا می کند، تاکید کرد: آموزش و پرورش در راستای انتقال ارزشها پیشقدم بوده و در این راه قدمهای خوبی برداشته است.

محمودزاده همچنین با اشاره به نواختن زنگ انقلاب در مدارس استان افزود: 12بهمن ماه همزمان با سالروز ورود حضرت امام (ره) به وطن، زنگ انقلاب به صورت نمادین در مدرسه شهید دیرین شهرستان اردبیل نواخته می شود.

وی برگزاری گفتمان انقلاب در مدارس استان را از دیگر برنامه های آموزش و پرورش در دهه فجر عنوان کرد و گفت: برگزاری کارگاه پرورشی برای معلمان پرورشی، همایش زن مسلمان برای کارکنان زن آموزش و پرورش استان و... از جمله سایر برنامه های این سازمان است.

سیستم جدید آموزشی بدون مشکل پیاده سازی می شود

مدیرکل آموزش و پرورش استان اردبیل همچنین از آمادگی این استان برای پیاده سازی سیستم آموزشی 3-3-6 خبر داد و گفت: زیرساختها و امکانات لازم برای این کار مهیا شده است.

وی با بیان اینکه در بحث فضایابی و آموزش نیروی انسانی برنامه های خود را از اردیبهشت سال 91 در اردبیل شروع می کنیم، اضافه کرد: موضوع فراهم آوری امکانات سخت افزاری با توجه به محتوی کتابها فراهم شده و آماده تغییر سیستم است.

مدیر کل آموزش و پرورش استان با بیان اینکه اردبیل هیچ مشکلی برای استقرار نظام 3-3-6 ندارد، تصریح کرد: با توجه به بررسی اجمالی در کارگروهها مشکلی برای تغییر سیستم نداریم و در تمامی مناطق به جهت تامین فضای محیطی، تجهیزات مورد نیاز و آموزش نیروی انسانی آمادگی کامل داریم.

وی پیاده سازی کامل سیستم آموزشی جدید را در طول 6 سال انکان پذیر دانست و یادآور شد: دوره اول دبیرستان همانند سیستم آموزشی فعلی عمومی بوده و انتخاب رشته در سال دوم راهنمایی انجام می شود و بعد از 6 سال دوره پیش دانشگاهی به صورت کامل حذف شده و مقطع تحصیلی برای اخذ دیپلم 12 ساله می شود.

محمودزاده با بیان اینکه در سال تحصیلی 91-92 مدرسه نمونه دولتی و استعداد درخشان برای دوره راهنمایی وجود نخواهد داشت، گفت: دوره راهنمایی نمونه دولتی و استعدادهای درخشان حذف شده و تنها در دوره متوسط خواهد بود.

وی با اشاره به برگزاری آزمون عمومی برای دبیرستان نمونه دولتی و استعدادهای درخشان متذکر شد: برای اولین بار در سال تحصیلی 91-92 آزمون ورودی نمونه دولتی و استعدادهای درخشان در شهرستانهای گرمی، خلخال و پارس آباد برگزار می شود.