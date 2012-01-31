به گزارش خبرنگار مهر، عبدالله رئیسی بعد از ظهر سه‌شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: جشنواره شعر تقریب با حضور شاعران برجسته داخلی و بین‌المللی طی روزهای 20 و 21 بهمن ماه در بندر کنگان برگزار می‌شود.



وی افزود: 210 شاعر در مرحله نخست جشنواره بین‌المللی شعر تقریب شرکت کردند که در بازبینی مرحله نخست 120 شاعر داخلی و خارجی به مرحله نهایی راه یافتند.

دبیر جشنواره شعر تقریب بیان کرد: داوری مرحله نهایی سومین جشنواره بین‌المللی شعر تقریب به مدت دو روز در دفتر پژوهش و آموزش اداره کل تبلیغات اسلامی استان در حال برگزاری است.



رئیسی تصریح کرد: در مجموع تعداد 1200 شعر از شاعران سراسر کشور به دبیرخانه جشنواره ارسال شده که در مرحله اول داوری اشعار که روزهای 5 تا 8 بهمن انجام شد، اشعار 120 نفر از شاعران کشور به مرحله نهائی راه یافتند.

کارشناس پژوهش و آموزش اداره کل تبلیغات اسلامی بوشهر اضافه کرد: در این دو روز پس از بررسی اشعار انتخاب شده توسط هیئت داوران این دوره مجموعا تعداد 30 نفر از شاعران به عنوان برگزیده انتخاب و معرفی می‌شوند که ضمن حضور در جشنواره همراه با شاعران سایر کشورهای اسلامی آثار خود را قرائت می‌کنند.



وی بیان کرد: شاعرانی از استانهای آذربایجان غربی، خراسان رضوی و شمالی، سمنان، البرز، مازندران، خوزستان، هرمزگان، کردستان، کرمانشاه، همدان، یزد، سیستان و بلوچستان، اردبیل، مرکزی، کهگیلویه و بویراحمد و لرستان در این جشنواره شرکت دارند.

رئیسی افزود: شاعرانی از کشورهای اسلامی نیز در جشنواره بین‌المللی شعر تقریب شرکت دارند.