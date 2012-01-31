به گزارش خبرنگار مهر، حسین شایق ظهر سه شنبه در جلسه کارگروه منظر فرهنگی بم با بیان اینکه در حال حاضر 60 درصد پیشرفت در ایمن سازی ارگ بم صورت گرفته است گفت: تمام توان خود را برای بازسازی سریعتر این اثر تاریخی به کار می گیریم.

شایق با اشاره به اینکه99 درصد آوار برداری در کلیه قسمت های ارگ بم انجام شده است تصریح کرد: 70 میلیارد تومان برای تکمیل و بازسازی شهرستان بم اختصاص یافته است.

وی گفت: از این میزان 2.5 میلیارد تومان برای بازسازی آثار تاریخی این شهرستان اختصاص یافته است که بخشی از این اعتبار نیز مختص پیشرفت فیزیکی ارگ بم است.

این مسئول با اشاره به لزوم خروج منظر فرهنگی بم از فهرست واجد پاسداری فوری گفت: اقدامات لازم برای برطرف کردن مواردی که یونسکو تذکر داده بود در حال انجام است.

شایق ضمن بررسی جنبه های حفاظت، مدیریت، حمایت و مشارکت مردم در زمینه ثبت منظر فرهنگی بم، ابراز امیدواری کرد: هرچه زودتر منظر فرهنگی بم از فهرست میراث در خطر خارج شود.