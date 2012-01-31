به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ پاسدار احمد عنایت قبل از ظهر سه شنبه در همایش یک روزه شوراهای امر به معروف ناحیه مقاومت بسیج نیشابور اظهارکرد: شورای امر به معروف و نهی از منکر پایگاههای مقاومت بسیج با هدف مشارکت ضابطان قضایی در دفاع از کوی برزن برای ایجاد امنیت در جامعه و کمک به ماموریتهای بسیج و برگزاری گشتهای ایست و بازرسی و اطلاعاتی بسیج است.
وی سپس به مراحل اجرایی شوراهای امر به معروف و نهی از منکر در پایگاهها اشاره کرد و گفت: شناسایی، دستهبندی و اولویتبندی تهدیدات و جرمهای محله دستهبندی و به کارگیری روش صحیح اجرایی مراحل کاری این شوراهاست.
همچنین مسئول نمایندگی ولی فقیه در ناحیه مقاومت بسیج نیشابور به مراحل امر به معروف و نهی از منکر اشاره کرد و گفت: امر به معروف و نهی از منکر سه مرحله دارد.
حجتالاسلام محمدکاظم رجایی با بیان اینکه مرحله نخست امر به معروف و نهی از منکر اظهار تنفر قلبی است، دومین گام امر به معروف و نهی از منکر را استفاده از شیوههای زبانی بیان داشت.
وی سومین مرحله از مراحل اجرایی امر به معروف و نهی از منکر را برخورد جدی با رعایت ضوابط و مقررات دانست.
وی سپس به حالات و شرایط امر به معروف اشاره کرد و گفت: شخص باید خودش معروف و منکر را بشناسد و خودش عامل به آن باشد، نیتاش برای رضای خدا باشد و نتیجه کار را به خدا واگذار کند.
رجایی به شرایط واجب شدن امر به معروف و نهی از منکر اشاره کرد و افزود: یکی از شرایط واجب شدن امر به معروف و نهی از منکر احتمال تاثیر دادن و اینکه گناهکار دائم در حال گناه باشد و تصمیمی به ترک آن نداشته باشد و ضرری جانی و مالی برای آمران امر به معروف و ناهیان از منکر نداشته باشد.
در ادامه مسئول شورای امر به معروف و نهی از منکر ناحیه مقاومت بسیج نیشابور به بیان نقاط قوت و ضعف مراکز اجرایی امر به معروف و نهی از منکر گذشته پرداخت.
روحالله اسدی بیان داشت: رویکرد جدید این شوراها به ارشاد و راهنمایی در هفت مرحله و در مرحله آخر برخورد فیزیکی طبق قوانین و مقررات خواهد بود.
وی سپس در مورد نحوه شکل گیری و چارت جدید شورای امر به معروف و نهی از منکر در پایگاههای مقاومت بسیج، توضیحاتی ارائه کرد.
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