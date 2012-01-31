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۱۱ بهمن ۱۳۹۰، ۱۷:۰۰

سرهنگ عنایت:

شوراهای امر به معروف و نهی از منکر بسیج در نیشابور راه‌اندازی می‌شود

شوراهای امر به معروف و نهی از منکر بسیج در نیشابور راه‌اندازی می‌شود

نیشابور - خبرگزاری مهر: فرمانده ناحیه مقاومت بسیج نیشابور از راه‌اندازی شوراهای امر به معروف و نهی از منکر این ناحیه خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ پاسدار احمد عنایت قبل از ظهر سه شنبه در همایش یک روزه شوراهای امر به معروف ناحیه مقاومت بسیج نیشابور اظهارکرد: شورای امر به معروف و نهی از منکر پایگاه‌های مقاومت بسیج با هدف مشارکت ضابطان قضایی در دفاع از کوی برزن برای ایجاد امنیت در جامعه و کمک به ماموریت‌های بسیج و برگزاری گشت‌های ایست و بازرسی و اطلاعاتی بسیج است.

وی سپس به مراحل اجرایی شوراهای امر به معروف و نهی از منکر در پایگاه‌ها اشاره کرد و گفت: شناسایی، دسته‌بندی و اولویت‌بندی تهدیدات و جرم‌های محله دسته‌بندی و به کارگیری روش صحیح اجرایی مراحل کاری این شوراهاست.

همچنین مسئول نمایندگی ولی فقیه در ناحیه مقاومت بسیج نیشابور به مراحل امر به معروف و نهی از منکر اشاره کرد و گفت: امر به معروف و نهی از منکر سه مرحله دارد.

حجت‌الاسلام محمدکاظم رجایی با بیان اینکه مرحله نخست امر به معروف و نهی از منکر اظهار تنفر قلبی است، دومین گام امر به معروف و نهی از منکر را استفاده از شیوه‌های زبانی بیان داشت.

وی سومین مرحله از مراحل اجرایی امر به معروف و نهی از منکر را برخورد جدی با رعایت ضوابط و مقررات دانست.

وی سپس به حالات و شرایط امر به معروف اشاره کرد و گفت: شخص باید خودش معروف و منکر را بشناسد و خودش عامل به آن باشد، نیت‌اش برای رضای خدا باشد و نتیجه کار را به خدا واگذار کند.

رجایی به شرایط واجب شدن امر به معروف و نهی از منکر اشاره کرد و افزود: یکی از شرایط واجب شدن امر به معروف و نهی از منکر احتمال تاثیر دادن و اینکه گناهکار دائم در حال گناه باشد و تصمیمی به ترک آن نداشته باشد و ضرری جانی و مالی برای آمران امر به معروف و ناهیان از منکر نداشته باشد.

در ادامه مسئول شورای امر به معروف و نهی از منکر ناحیه مقاومت بسیج نیشابور به بیان نقاط قوت و ضعف مراکز اجرایی امر به معروف و نهی از منکر گذشته پرداخت.

روح‌الله اسدی بیان داشت: رویکرد جدید این شوراها به ارشاد و راهنمایی در هفت مرحله و در مرحله آخر برخورد فیزیکی طبق قوانین و مقررات خواهد بود.

وی سپس در مورد نحوه شکل‌ گیری و چارت جدید شورای امر به معروف و نهی از منکر در پایگاه‌های مقاومت بسیج، توضیحاتی ارائه کرد.

کد مطلب 1522098

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