به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ پاسدار احمد عنایت قبل از ظهر سه شنبه در همایش یک روزه شوراهای امر به معروف ناحیه مقاومت بسیج نیشابور اظهارکرد: شورای امر به معروف و نهی از منکر پایگاه‌های مقاومت بسیج با هدف مشارکت ضابطان قضایی در دفاع از کوی برزن برای ایجاد امنیت در جامعه و کمک به ماموریت‌های بسیج و برگزاری گشت‌های ایست و بازرسی و اطلاعاتی بسیج است.

وی سپس به مراحل اجرایی شوراهای امر به معروف و نهی از منکر در پایگاه‌ها اشاره کرد و گفت: شناسایی، دسته‌بندی و اولویت‌بندی تهدیدات و جرم‌های محله دسته‌بندی و به کارگیری روش صحیح اجرایی مراحل کاری این شوراهاست.

همچنین مسئول نمایندگی ولی فقیه در ناحیه مقاومت بسیج نیشابور به مراحل امر به معروف و نهی از منکر اشاره کرد و گفت: امر به معروف و نهی از منکر سه مرحله دارد.

حجت‌الاسلام محمدکاظم رجایی با بیان اینکه مرحله نخست امر به معروف و نهی از منکر اظهار تنفر قلبی است، دومین گام امر به معروف و نهی از منکر را استفاده از شیوه‌های زبانی بیان داشت.

وی سومین مرحله از مراحل اجرایی امر به معروف و نهی از منکر را برخورد جدی با رعایت ضوابط و مقررات دانست.

وی سپس به حالات و شرایط امر به معروف اشاره کرد و گفت: شخص باید خودش معروف و منکر را بشناسد و خودش عامل به آن باشد، نیت‌اش برای رضای خدا باشد و نتیجه کار را به خدا واگذار کند.

رجایی به شرایط واجب شدن امر به معروف و نهی از منکر اشاره کرد و افزود: یکی از شرایط واجب شدن امر به معروف و نهی از منکر احتمال تاثیر دادن و اینکه گناهکار دائم در حال گناه باشد و تصمیمی به ترک آن نداشته باشد و ضرری جانی و مالی برای آمران امر به معروف و ناهیان از منکر نداشته باشد.

در ادامه مسئول شورای امر به معروف و نهی از منکر ناحیه مقاومت بسیج نیشابور به بیان نقاط قوت و ضعف مراکز اجرایی امر به معروف و نهی از منکر گذشته پرداخت.

روح‌الله اسدی بیان داشت: رویکرد جدید این شوراها به ارشاد و راهنمایی در هفت مرحله و در مرحله آخر برخورد فیزیکی طبق قوانین و مقررات خواهد بود.

وی سپس در مورد نحوه شکل‌ گیری و چارت جدید شورای امر به معروف و نهی از منکر در پایگاه‌های مقاومت بسیج، توضیحاتی ارائه کرد.