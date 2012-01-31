مجموعه اخبار فرهنگی خراسان شمالی

به گزارش خبرگزاری مهر، دبیر کمیته پژوهش و نوآوری اداره کل کتابخانه های عمومی خراسان شمالی گفت: کلیات اولویت های پژوهشی اداره کل کتابخانه های عمومی در هشت حوزه مشتمل بر ستاد، منابع و کمیته پژوهش و نوآوری، کتابداران، امور کتابخانه ها، عمران، فن آوری اطلاعات، فرهنگی و مشارکت ها تدوین شد.

احسان سیفی افزود: پژوهش های حوزه ستاد در موضوعات اصلی مانند، نقش و جایگاه کتابخانه‌های عمومی در ارتقای سرانه ی مطالعه استان خراسان شمالی، بررسی نقاط ضعف و قوت، فرصت ها و تهدیدها، قانون نحوه اداره کتابخانه های عمومی کشور و همچنین عوامل موثر بر تغییر نگرش عمومی نسبت به کتابخانه ها عمومی تهیه شده است.

وی تصریح کرد: در حوزه منابع و کمیته پژوهش نیز بررسی تاریخ و پیشینه کتابخانه های استان خراسان شمالی مورد توجه قرار گرفته است.

دبیر کمیته پژوهش و نوآوری، اولویت های پژوهشی سایر حوزه ها را دربرگیرنده مسائل اساسی و مهم اداره کل کتابخانه های عمومی استان دانست.

وی با اشاره به این که در حوزه کتابداران، نقش و جایگاه کتابداران در ارتقاء شاخصه های کتابخوانی و فرهنگی استان، و نیز بررسی چگونگی ارتقاء منزلت کتابداران و ارائه راهکارهای عملی آن مورد بررسی قرار گرفته است، افزود: در حوزه امور کتابخانه ها، نقش کتابخانه‌ها در توسعه سواد اطلاعاتی مخاطبین بویژه کارکنان ادارات دولتی و زنان خانه دار در کانون توجه واقع شده است.

اجرای 3 هزار برنامه در ایام دهه فجر از سوی آموزش و پرورش خراسان شمالی



معاون پرورشی اداره کل آموزش و پرورش خراسان شمالی با تشریح برنامه های دهه فجر امسال گفت: 3 هزار برنامه در ایام دهه فجر از سوی آموزش و پرورش خراسان شمالی اجرا می شود.

محمد رضا رحیمی افزود:‌ این برنامه های با هدف آشنایی نسل نوجوان و جوان با اهداف مبارزاتی نظام مقدس جمهوری اسلامی و تبیین افکار و اندیشه های حضرت امام (ره) و مقام معظم رهبری و شناخت استکبار جهانی و توطئه های آنها علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران صورت می گیرد.

وی با اشاره به اینکه ‌در این برنامه ها، آشنایی نسل نوجوان و جوان با جنبش بیداری اسلامی در منطقه مورد توجه قرار گرفته است گفت: تلاش شده تا با ایجاد شور و نشاط اجتماعی در جامعه زمینه حضور گسترده مردم در راهپیمایی یوم الله 22 بهمن و همچین حضور گسترده در پای صندوقهای رأی انتخابات مجلس شورای اسلامی در12اسفندماه فراهم شود.

رحیمی در ادامه افزود: گلباران تمثال حضرت امام(ره)، ‌اجرای سرود گروه های 1357نفره دانش آموزی در12بهمن،‌ دیدار از خانواده های معظم شهدا، جانبازان، آزادگان و بیماران فرهنگی و دانش آموز، ‌گلباران مزار متبرک شهدا با حضور تشکل های دانش آموزی را بخشی از برنامه های این دهه عنوان کرد.

معاون پرورشی اداره کل آموزش و پرورش خراسان شمالی، اجرای محافل انس با قرآن در تمام مدارس استان، برگزاری مسابقات مختلف فرهنگی، هنری، ورزشی و قرآنی بین دانش آموزان و فرهنگیان و برگزاری همایش 1000نفری تشکل های پیشتازان و فرزانگان را از برنامه های سازمان آموزش و پرورش استان در این ایام بر شمرد و گفت: ‌اجرای جشنواره ها و همایش بصیرتی و آگاهی بخشی،‌ اجرای جنگ های شادی، محافل گفتمان دینی، پرسش و پاسخ و برگزاری 9شب شعر با عنوان نگین آفریبنش به مناسبت میلاد پیامبر اعظم(ص) در تمامی شهرستانها و مناطق،‌برگزاری مسابقات شعارنویسی، پیامک و وبلاگ نویسی برای تمام فرهنگیان و دانش آموزان از برنامه های متنوع و فراوان دیگری است که در سطح مدارس، شهرستان ها و مناطق استان اجراء خواهد شد.

بهره برداری از 4 مرکز درمان معتادان و یک مرکز سلامت روان در دهه فجر



معاون پیشگیری بهزیستی خراسان شمالی گفت: 3 مرکز شبانه روزی اقامتی کوتاه مدت معتادین تیپ B با ظرفیت هرکدام 30نفر و هزینه کرد 100 میلیون ریال برای هر مرکز توسط بخش خصوصی خدمات سم زدایی و درمان در دهه مبارک فجر به بهره برداری می رسد.

هاجر پاکدین افزود: همچنین شصت و دومین مرکز درمان و بازتوانی معتادین در بجنورد با هزینه کرد 30 میلیون ریال توسط بخش خصوصی و ظرفیت اسمی 60 نفرو با ارائه خدمات دارویی و غیر دارویی در این ایام به بهره برداری خواهد رسید.

پاکدین افزود: هشتمین مرکز سلامت روان محلی در استان همزمان با دهه فجر در شهرستان مانه و سملقان افتتاح خواهد شد.

وی افزود: این مرکز با اعتباری بالغ بر50 میلیون ریال توسط بخش خصوصی خدمات مشاوره، گروه درمانی و دوره های آموزشی در محلات را ارائه می دهد.